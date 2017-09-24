Ув'язнений британський злочинець просить актора Тома Харді стати батьком його дитини
Про це пише Mirror з посиланням на лист ув’язненого.
64-річний Бронсон, близько 40 років живе за гратами, а з 2013 року перебуває у стосунках з театральною акторкою Полою Вільямсон, яка також хоче стати матір'ю.
У разі, якщо Харді відмовить, Бронсон звернеться з цим же проханням до іншого актора – Денні Дайера.
Для ув'язненого особливо важливо, щоб дитина мала темне волосся. Також він висловив надію на те, що народяться близнята.
Бронсон уперше потрапив до в'язниці в 1974 році. Він отримав славу жорстокого і неврівноваженого ув'язненого, через що продовжує перебувати в ув'язненні.
З лютого 2017 року злочинець намагається влаштувати весілля з Вільямсон у в'язниці.
Том Харді зіграв Бронсона в біографічному фільмі 2009 року, знятому режисером Ніколасом Віндінг Рефном. Для ролі в "Бронсон" актор розмовляв і зустрічався зі справжнім злочинцем. Бронсон був настільки вражений підготовкою Харді до ролі, а також думкою, що його життя увічнять у фільмі, що збрив свої фірмові вуса і відправив їх акторові, щоб той міг носити їх під час зйомок.
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