Ув'язнений британський злочинець просить актора Тома Харді стати батьком його дитини

Актор Том Харді у 2009 році зіграв у біографічному фільмі "Бронсон" роль реального злочинця Чарльза Бронсона, на рахунку якого близько 20 нападів на охоронців у 120 в'язницях Британії

У Британії довічно ув’язнений злочинець Чарльз Бронсон (справжнє ім'я Майкл Пітерсон) звернувся до актора Тома Харді з проханням стати сурогатним батьком його дитини.

Про це пише Mirror з посиланням на лист ув’язненого.

64-річний Бронсон, близько 40 років живе за гратами, а з 2013 року перебуває у стосунках з театральною акторкою Полою Вільямсон, яка також хоче стати матір'ю.

У разі, якщо Харді відмовить, Бронсон звернеться з цим же проханням до іншого актора – Денні Дайера.

Для ув'язненого особливо важливо, щоб дитина мала темне волосся. Також він висловив надію на те, що народяться близнята.

Бронсон уперше потрапив до в'язниці в 1974 році. Він отримав славу жорстокого і неврівноваженого ув'язненого, через що продовжує перебувати в ув'язненні.

З лютого 2017 року злочинець намагається влаштувати весілля з Вільямсон у в'язниці.

Том Харді зіграв Бронсона в біографічному фільмі 2009 року, знятому режисером Ніколасом Віндінг Рефном. Для ролі в "Бронсон" актор розмовляв і зустрічався зі справжнім злочинцем. Бронсон був настільки вражений підготовкою Харді до ролі, а також думкою, що його життя увічнять у фільмі, що збрив свої фірмові вуса і відправив їх акторові, щоб той міг носити їх під час зйомок.