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Ув'язнений кримчанин Зейтуллаєв припинив голодування через піст

Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив кримського татарина Руслана Зейтуллаєва до 12 років колонії суворого режиму
Фігурант справи Хізб ут-Тахрір Руслан Зейтуллаєв 26 травня припинив своє друге голодування через бажання дотримуватись посту в священний для мусульман місяць Рамадан.
Ув Фото:facebook.com/anton.naumlyuk

“Він дякує всім за підтримку, за те, що багато турбуються про його здоров'я. Повідомив, що здоров'я його більш-менш нормальне. Два тижні тому ми відвідували його з Емілем Курбедіновим, спілкувалися з ним. Із першого голодування він нормально вийшов, каже, що взагалі ніяких проблем не було, а тому вирішив далі боротися й оголосив майже одразу друге голодування, що тривало 12-13 днів”, – повідомив адвокат Едем Семедляєв, повідомляють Крим. Реалії.

За інформацією адвоката, здоров'я Руслана Зейтуллаєва не постраждало в результаті вже витриманих ним двох голодувань.

26 квітня Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив кримського татарина Руслана Зейтуллаєва, обвинуваченого в організації в окупованому РФ Криму осередку ісламської організації Хізб ут-Тахрір, до 12 років колонії суворого режиму.

Раніше, 7 вересня 2016 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс обвинувальний вирок чотирьом кримським татарам, яких РФ звинувачувала у зв'язках з організацією Хізб ут-Тахрір. Мова йде про Руслана Зейтуллаєва, Ферата Сайфуллаєва, Рустема Ваітова і Нурі Прімова. Самі ж підсудні свою вину у нібито причетності до терористичної діяльності не визнали.

Варто зазначити, що заборонена в Росії Хізб ут-Тахрір виступає за об'єднання мусульманських країн в халіфат, відкидаючи при цьому терористичні методи.

Нагадаємо, кримчанин Руслан Зейтуллаєв, якого звинувачують у тероризмі і судять у Ростові-на-Дону повторно у справі Хізб ут-Тахрір, оголосив безстрокове голодування.

 
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28 05 2017 13:57
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