Ув'язнений у Росії українець Станіслав Клих оголосив голодування
"Мама Стаса Клиха сказала, що вчора спілкувалася з його адвокатом і син заявив, що теж оголошує голодування", - повідомила представник України в підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи (Україна - Росія - ОБСЄ), уповноважений Президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.
Нагадаємо, що 15 квітня Клих заявив, що відмовляється від їжі і вимагає переведення з Верхньоуральської колонії через погані умови утримання.
Напередодні, кримський активіст Олександр Кольченко, незаконно засуджений в РФ, припинив голодування солідарності з Олегом Сенцовим через різке погіршення стану здоров'я.
14 травня незаконно засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, які утримуються в РФ і анексованому Криму. Він заявив, що має намір продовжувати голодувати до своєї смерті, або до звільнення 64 політв'язнів.
24 травня голодування оголосив ув'язнений в Росії український військовослужбовець Олександр Шумков.
Продовжує голодування, оголошене 19 березня, і засуджений в Криму проукраїнський активіст Володимир Балух, якого 4 серпня 2017 року суд в Криму засудив до 3 років 7 місяців колонії загального режиму.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброїЦе слоган компанії "Сlean shot", яку вигадав і започаткував десантник Олександр Морозов