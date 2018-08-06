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Ув'язнений у Росії українець Станіслав Клих оголосив голодування

У середині травня Геращенко повідомляла, що здоров'я політв'язня Клиха помітно погіршилось
Засуджений у РФ до 20 років колонії суворого режиму Станіслав Клих оголосив голодування.
Ув Фото: 112.ua / Антон Наумлюк

"Мама Стаса Клиха сказала, що вчора спілкувалася з його адвокатом і син заявив, що теж оголошує голодування", - повідомила представник України в підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи (Україна - Росія - ОБСЄ), уповноважений Президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

Нагадаємо, що 15 квітня Клих заявив, що відмовляється від їжі і вимагає переведення з Верхньоуральської колонії через погані умови утримання.

Напередодні, кримський активіст Олександр Кольченко, незаконно засуджений в РФ, припинив голодування солідарності з Олегом Сенцовим через різке погіршення стану здоров'я.

14 травня незаконно засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, які утримуються в РФ і анексованому Криму. Він заявив, що має намір продовжувати голодувати до своєї смерті, або до звільнення 64 політв'язнів.

24 травня голодування оголосив ув'язнений в Росії український військовослужбовець Олександр Шумков.

Продовжує голодування, оголошене 19 березня, і засуджений в Криму проукраїнський активіст Володимир Балух, якого 4 серпня 2017 року суд в Криму засудив до 3 років 7 місяців колонії загального режиму.

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08 06 2018 22:24
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