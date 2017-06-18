УЄФА дозволяє командам з Косово грати в єврокубках

Про це повідомив директор департаменту національних асоціацій УЄФА Зоран Лакович, пише Champion.com.ua.

Рішення про включення Федерації футболу Косово до складу УЄФА було прийняте на конгресі організації в травні минулого року. Проте чемпіон країни, клуб Феронікелі і володар національного Кубку Пріштіна не були допущені до участі в єврокубках в сезоні 2016/17, оскільки клуби не повністю відповідали критеріям ліцензування УЄФА.

"УЄФА допустить косовські клуби до участі в єврокубках в наступному сезоні", – сказав Лакович.

У понеділок в Ньоні пройде жеребкування двох перших відбіркових раундів Ліги чемпіонів і Ліги Європи. У Лізі чемпіонів Косово представить "Трепча'89", а в Лізі Європи – Приштіна.

Зауважимо, що Україна на дипломатичному рівні не визнала незалежність Косово.

Нагадаємо, в жовтні 2016-го у Кракові завершився матч 3-го туру відбіркового турніру чемпіонату світу-2018 з футболу, в якому збірна України в ролі номінальних господарів поля обіграла команду Косово. Тоді влада польського Кракова дозволила, аби на матчі відбіркового турніру чемпіонату світу між збірними України та Косово були присутні лише до тисячі уболівальників.

Українську Федерацію футболу оштрафували на 15 тис. швейцарських франків через "дискримінаційний прапор", який підняли фанати під час матчу зі збірною Косово.