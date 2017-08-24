УЄФА назвав ім'я кращого футболіста європейського сезону

До трійки кращих також увійшли воротар туринського "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон і форвард "Барселони" Ліонель Мессі

УЄФА під час урочистого вечора в Монако назвав ім'я кращого футболіста європейського сезону 2016/17.

Ним став португальський нападаючий мадридського "Реала" Кріштіану Роналду, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

До трійки кращих також увійшли воротар туринського "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон і форвард "Барселони" Ліонель Мессі.

Трійку кращих футболістів сезону визначило журі, до якого увійшли 80 тренерів клубів, які виступали на груповому етапі Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Також до складу журі увійшли 55 журналістів європейських спортивних видань, по одному від кожної країни.

Голоси тренерів і журналістів мали однакову вагу. Тренери при цьому не могли голосувати за гравців своєї команди. У десятку кращих увійшли також Лука Модріч, Тоні Кроос, Пауло Диба, Серхіо Рамос, Кіліан Мбаппе, Роберт Левандовскі і Златан Ібрагімович.

Спеціальний приз президента УЄФА Олександера Чеферіна за внесок в розвиток футболу отримав Франческо Тотті, який цього літа завершив кар'єру. Всі свої 25 сезонів в професійному футболі він провів за одну команду – "Рому".

Кращим воротарем Ліги чемпіонів минулого сезону став Джанлуїджі Буффон з туринського "Ювентуса". Серед захисників УЄФА вибрав представника мадридського "Реала" Серхіо Рамоса.

Кращим півзахисником Ліги чемпіонів минулого сезону став хорватський легіонер "Реала" Лука Модріч. Серед нападників був обраний португальський лідер "Реала" Кріштіану Роналду.

Мессі і Роналду раніше вигравали титул кращого гравця континенту – Мессі отримав нагороду в 2011 і 2015 році, Роналду в 2014 і 2016 роках. Крім того, цей титул отримували Андрес Іньєста (2012) і Франк Рібері (2013).

Приз буде вручено 24 серпня в Монако під час церемонії жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Крім того, на тій же церемонії отримають нагороди кращий воротар, захисник, півзахисник і нападаючий Ліги чемпіонів сезону 2016/2017 років.

25 серпня на церемонії жеребкування буде вручена нагорода найкращому гравцеві Ліги Європи минулого сезону. У шорт-лист увійшли Златан Ібрагімович, Генріх Мхітарян і Поль Погба.

Нагадаємо, мадридський "Реал" вдруге поспіль виграв кубок УЄФА.

У сезоні 2018/19 УЄФА змінить схему розподілу доходів єврокубках: додасться 4-й показник. Це позитивно вплине на прибуток українських клубів.