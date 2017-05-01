СПОРТ НОВИНИУЄФА представив символічну збірну 2016, обрану за результатами голосування вболівальників.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
УЄФА назвав символічну збірну 2016 року
Роналду і Мессі потрапили у збірну УЄФА за версією вболівальників
Кріштіану Роналду. Фото: skysports.com
До збірної увійшли воротар Джанлуїджі Буффон, захисники Серхіо Рамос, Леонардо Бонуччі, Жером Боатенг, Жерар Піке, півзахисники Лука Модріч, Тоні Кроос, Андрес Іньєста, а також нападники Ліонель Мессі, Антуан Грізманн і Кріштіану Роналду.
В опитуванні взяло участь більше семи мільйонів чоловік.
Всього в збірній присутні гравці з п'яти клубів: Ювентуса, Реала, Барселони, Баварії і Атлетіко. Найбільше гравців Реала - чотири.
Нагадаємо, нападник мадридського "Реала" і збірної Португалії Кріштіану Роналду визнаний кращим гравцем світу у 2016 році за версією журналу France Football.
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05 01 2017 20:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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