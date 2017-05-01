УЄФА назвав символічну збірну 2016 року

Роналду і Мессі потрапили у збірну УЄФА за версією вболівальників

УЄФА представив символічну збірну 2016, обрану за результатами голосування вболівальників.

До збірної увійшли воротар Джанлуїджі Буффон, захисники Серхіо Рамос, Леонардо Бонуччі, Жером Боатенг, Жерар Піке, півзахисники Лука Модріч, Тоні Кроос, Андрес Іньєста, а також нападники Ліонель Мессі, Антуан Грізманн і Кріштіану Роналду.

В опитуванні взяло участь більше семи мільйонів чоловік.

Всього в збірній присутні гравці з п'яти клубів: Ювентуса, Реала, Барселони, Баварії і Атлетіко. Найбільше гравців Реала - чотири.

Нагадаємо, нападник мадридського "Реала" і збірної Португалії Кріштіану Роналду визнаний кращим гравцем світу у 2016 році за версією журналу France Football.