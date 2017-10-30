УЄФА оштрафував "Шахтар" за поведінку фанатів під час матчу з "Наполі"

УЄФА покарав донецький "Шахтар" за поведінку фанатів на домашній грі проти італійського "Наполі".

Комітет з контролю, етики та дисципліни УЄФА покарав "Шахтар" за поведінку фанатів під час матчу 1-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти "Наполі" у вигляді грошового штрафу. Сума штрафу склала 12 тисяч євро.

Таке рішення УЄФА виніс у зв'язку з використанням фанатами донецької команди на трибунах стадіону "Металіст" фаєрів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Раніше повідомлялося, що донецький "Шахтар" і московський "Спартак" можуть отримати покарання від європейського футбольного союзу через дії вболівальників.

Нагадаємо, що "Шахтар" зумів переграти італійське "Наполі" з рахунком 2:1.