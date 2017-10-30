Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

УЄФА оштрафував "Шахтар" за поведінку фанатів під час матчу з "Наполі"

Сума штрафу склала 12 тисяч євро
УЄФА покарав донецький "Шахтар" за поведінку фанатів на домашній грі проти італійського "Наполі".
УЄФА оштрафував "Шахтар" за поведінку фанатів під час матчу з "Наполі" Шахтар - Брага. Фото: Петро Ткачишин.

Комітет з контролю, етики та дисципліни УЄФА покарав "Шахтар" за поведінку фанатів під час матчу 1-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти "Наполі" у вигляді грошового штрафу. Сума штрафу склала 12 тисяч євро.

Таке рішення УЄФА виніс у зв'язку з використанням фанатами донецької команди на трибунах стадіону "Металіст" фаєрів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Раніше повідомлялося, що донецький "Шахтар" і московський "Спартак" можуть отримати покарання від європейського футбольного союзу через дії вболівальників.

Нагадаємо, що "Шахтар" зумів переграти італійське "Наполі" з рахунком 2:1.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 10 2017 17:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"I can

"I can't stop": хто змусив легендарного Володимира Кличка зупинитися

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.