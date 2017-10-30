СПОРТ НОВИНИУЄФА покарав донецький "Шахтар" за поведінку фанатів на домашній грі проти італійського "Наполі".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
УЄФА оштрафував "Шахтар" за поведінку фанатів під час матчу з "Наполі"
Сума штрафу склала 12 тисяч євро
Шахтар - Брага. Фото: Петро Ткачишин.
Комітет з контролю, етики та дисципліни УЄФА покарав "Шахтар" за поведінку фанатів під час матчу 1-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти "Наполі" у вигляді грошового штрафу. Сума штрафу склала 12 тисяч євро.
Таке рішення УЄФА виніс у зв'язку з використанням фанатами донецької команди на трибунах стадіону "Металіст" фаєрів, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Раніше повідомлялося, що донецький "Шахтар" і московський "Спартак" можуть отримати покарання від європейського футбольного союзу через дії вболівальників.
Нагадаємо, що "Шахтар" зумів переграти італійське "Наполі" з рахунком 2:1.
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30 10 2017 17:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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