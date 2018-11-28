УЄФА переніс матч "Ворскла" - "Арсенал" у Київ: англійські фанати виступають проти

Матч перенесено з міркувань безпеки через введення воєнного стану в 10 областях України

Уболівальники лондонського "Арсеналу" виступають проти перенесення до Києва матчу групового етапу Ліги Європи між полтавською "Ворсклою" і "канонірами".

Фани лондонського клубу, яких очікується близько п'ятисот, вже не зможуть скоригувати свої плани, щоб вчасно потрапити на гру у столицю України.

"Це серйозна незручність не тільки для вболівальників, а й для команди. Я провів ніч у Полтаві і не бачу жодних проблем з грою тут. Я розумію політичні проблеми у довколишніх районах, але у місті немає проблем. Думаю, що УЄФА поспішив з рішенням про перенесення матчу", - цитує члена асоціації уболівальників "Арсеналу" Джона Вільямсона Sport Arena.com, посилаючись на Independent.

Як відомо, УЄФА у вівторок ввечері повідомив, що переніс матч "Ворскла" - "Арсенал" до Києва. Причиною такого рішення стало введення воєнного стану у деяких областях України. Рішення прийнято попри на те, що у Полтавській області, як і в Київській, немає воєнного стану.



"Ворскла" готується до матчу в Полтаві. Фото: Євген Бриж

Як повідомляє Sport Arena, полтавський клуб направив в УЄФА документи з гарантіями безпеки й готовності аеропорту в Полтаві прийняти міжнародний літак. Працівники полтавчан вирушили в аеропорт, щоб перевірити все особисто. Однак відповідь від УЄФА поки не надійшла.

У прес-служба НСК "Олімпійський", куди перенесли матч, заявили, що не отримували звернень щодо проведення на київському стадіоні матчу "Ворскла" - "Арсенал".

"Ніякої іншої інформації, крім тієї, що є на сайті УЄФА, у нас немає. Ми в режимі очікування", – повідомили Tribuna.com у прес-службі НСК "Олімпійський".

За інформацією "Футбол News", поєдинок перенесений до Києва на прохання англійського клубу.

Нагадаємо, що на сайті президента опублікували остаточну версію указу про введення на території України воєнного стану з 26 листопада до 26 грудня 2018 року.