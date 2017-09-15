УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти "Шахтаря"

Фанати "гірників" палили фаєри на матчі 1 туру Ліги чемпіонів проти "Наполі"

Донецький "Шахтар" і московський "Спартак" можуть отримати покарання від європейського футбольного союзу через дії вболівальників.

УЄФА відкрив дисциплінарні справи проти згаданих клубів. Чемпіону України загрожує покарання через витівки своїх фанатів, які палили фаєри на матчі 1 туру Ліги чемпіонів проти "Наполі".

Розгляд справи призначений на 19 жовтня, повідомляє "Футбол 24".

Також комісія УЄФА з контролю, етики і дисципліни уже 21 вересня розгляне поведінку фанатів "Спартака" на гостьовому матчі цього ж етапу ЛЧ проти "Марібора". Росіяни кидали сторонні предмети на поле, палили фаєри та змушували суддю Айтекіна зупиняти гру на декілька хвилин.

Нагадаємо, що "Шахтар" зумів переграти італійське "Наполі" з рахунком 2:1. Свої матчі Ліги Європи, вчора, 14 вересня, провели київське "Динамо" та луганська "Зоря".

Кияни вдома не без проблем перемогли албанський "Скендербеу". У свою чергу луганці поступилися шведському "Естерсунду".