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УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти "Шахтаря"

Фанати "гірників" палили фаєри на матчі 1 туру Ліги чемпіонів проти "Наполі"
Донецький "Шахтар" і московський "Спартак" можуть отримати покарання від європейського футбольного союзу через дії вболівальників.
УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти "Шахтаря" Фото: football24.ua

УЄФА відкрив дисциплінарні справи проти згаданих клубів. Чемпіону України загрожує покарання через витівки своїх фанатів, які палили фаєри на матчі 1 туру Ліги чемпіонів проти "Наполі".

Розгляд справи призначений на 19 жовтня, повідомляє "Футбол 24".

Також комісія УЄФА з контролю, етики і дисципліни уже 21 вересня розгляне поведінку фанатів "Спартака" на гостьовому матчі цього ж етапу ЛЧ проти "Марібора". Росіяни кидали сторонні предмети на поле, палили фаєри та змушували суддю Айтекіна зупиняти гру на декілька хвилин.

Нагадаємо, що "Шахтар" зумів переграти італійське "Наполі" з рахунком 2:1. Свої матчі Ліги Європи, вчора, 14 вересня, провели київське "Динамо" та луганська "Зоря".

Кияни вдома не без проблем перемогли албанський "Скендербеу". У свою чергу луганці поступилися шведському "Естерсунду".

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15 09 2017 16:55
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