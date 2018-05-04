УЄФА відкрив справу проти "Роми" через вивішування прапора "ДНР"
Про це повідомляє "Футбол 24" з посиланням на прес-службу УЄФА.
Дисциплінарне провадження проти Роми відкрито згідно пункту 2 (підпункт e) статті 16 Дисциплінарного регламенту УЄФА: провокативна поведінка політичного, ідеологічного, релігійного чи образливого характеру.
Крім цього, на Рому відкрили справу ще по двох пунктах Дисциплінарного регламенту УЄФА: запалювання піротехніки та затягування часу боллбоями.
Комітет із контролю, етики та дисципліни УЄФА розгляне справу 31 травня.
Нагадаємо, що на матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Рома – Шахтар на секторі фанатів господарів було помічено "прапор" "ДНР". Згодом ФФУ надіслала скаргу в УЄФА щодо "прапора" терористичної організації і Європейський футбольний союз прийняв її до розгляду.
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