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УЄФА відкрив справу проти "Роми" через вивішування прапора "ДНР"

На Рому відкрили справу ще по двох пунктах Дисциплінарного регламенту УЄФА: запалювання піротехніки та затягування часу боллбоями
УЄФА вирішив відкрити справу на "Рому" через незаконне вивішування забороненого прапора "ДНР" після розслідування дисциплінарним інспектором
УЄФА відкрив справу проти "Роми" через вивішування прапора "ДНР" Фото: uefa.com

Про це повідомляє "Футбол 24" з посиланням на прес-службу УЄФА.

Дисциплінарне провадження проти Роми відкрито згідно пункту 2 (підпункт e) статті 16 Дисциплінарного регламенту УЄФА: провокативна поведінка політичного, ідеологічного, релігійного чи образливого характеру.

Крім цього, на Рому відкрили справу ще по двох пунктах Дисциплінарного регламенту УЄФА: запалювання піротехніки та затягування часу боллбоями.

Комітет із контролю, етики та дисципліни УЄФА розгляне справу 31 травня.

Нагадаємо, що на матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Рома – Шахтар на секторі фанатів господарів було помічено "прапор" "ДНР". Згодом ФФУ надіслала скаргу в УЄФА щодо "прапора" терористичної організації і Європейський футбольний союз прийняв її до розгляду.

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05 04 2018 21:59
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