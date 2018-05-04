УЄФА відкрив справу проти "Роми" через вивішування прапора "ДНР"

На Рому відкрили справу ще по двох пунктах Дисциплінарного регламенту УЄФА: запалювання піротехніки та затягування часу боллбоями

УЄФА вирішив відкрити справу на "Рому" через незаконне вивішування забороненого прапора "ДНР" після розслідування дисциплінарним інспектором

Про це повідомляє "Футбол 24" з посиланням на прес-службу УЄФА.

Дисциплінарне провадження проти Роми відкрито згідно пункту 2 (підпункт e) статті 16 Дисциплінарного регламенту УЄФА: провокативна поведінка політичного, ідеологічного, релігійного чи образливого характеру.

Крім цього, на Рому відкрили справу ще по двох пунктах Дисциплінарного регламенту УЄФА: запалювання піротехніки та затягування часу боллбоями.

Комітет із контролю, етики та дисципліни УЄФА розгляне справу 31 травня.

Нагадаємо, що на матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Рома – Шахтар на секторі фанатів господарів було помічено "прапор" "ДНР". Згодом ФФУ надіслала скаргу в УЄФА щодо "прапора" терористичної організації і Європейський футбольний союз прийняв її до розгляду.