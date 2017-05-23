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УЄФА відпрацьовує заходи на убезпечення команд і фанів на грі Аякса із Манчестером, - Лубківський

Після теракту на стадіоні в Манчестері відбулися безпекові наради у Ніоні та Стокгольмі
Страшний теракт у Манчестері уже зумовив підвищення і без того безпрецендно високого рівня безпеки на матчі фіналу Ліги Європи, що відбудеться вже завтра у Стокгольмі між Аяксом і Манчестер Юнайтед.
УЄФА відпрацьовує заходи на убезпечення команд і фанів на грі Аякса із Манчестером, - Лубківський Маркіян Лубківський. Фото: прес-служба

Екс-директор турніру УЄФА "Євро-2012" в Україні, координатор руху "Справедливість" Маркіян Лубківський наголосив, що після нічного теракту, вже відбулися безпекові наради і в штаб-квартирі УЄФА в Ніоні і в тимчасовому офісі організації у Стокгольмі:

"Зараз експерти УЄФА відпрацьовують широкомасштабні та ефективні заходи на упередження і убезпечення глядачів та команд, (як на стадіоні, так і в місцях найбільшого скупчення вболівальників) спільно з шведськими правоохоронцями".

За словами Лубківського особливу увагу з точки зору безпеки буде приділено і фінальному матчу Ліги чемпіонів між мадридським Реалом та туринським Ювентусом, що пройде 3 червня ц. р. у Кардиффі.

"Щоб все було мирно і безпечно!", - підкреслив М. Лубківський.

Нагадаємо, що 22 людини померли і щонайменше 59 осіб отримали поранення від вибуху, який стався наприкінці концерту співачки Аріани Гранде в англійському Манчестері в понеділок.

Вибух на стадіоні стався після того, як концерт закінчився і був спрямований на людей, які виходили.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за вибух на стадіоні Manchester Arena у Великій Британії.

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