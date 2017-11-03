УЄФА виділив гроші на розвиток футболу в анексованому Криму
Чиновники УЄФА висловили готовність надалі максимально надавати всебічну підтримку футболу в Криму.
УЄФА виділив 1 мільйон євро на розвиток кримського футболу, заявивши про готовність співпрацювати з КФС за різними проектами, повідомляє "Champion" з посиланням на сайт Кримського футбольного союзу.
Зокрема, мова йшла про програму УЄФА "Хет-трик", спрямованої на будівництво міні-футбольних майданчиків зі штучним покриттям.
Крім того, було оголошено про готовність УЄФА спільно з КФС здійснювати навчання, підвищення кваліфікації та ліцензування кримських футбольних тренерів і арбітрів.
Було розглянуто і питання, пов'язане з трансферними сертифікатами кримських футболістів.
Представники УЄФА і КФС домовилися вести спільну роботу щодо вирішення цього питання.
Надалі фахівці УЄФА планують на місці оцінити ситуацію з футболом в Криму.
Нагадаємо, що в анексованому Росією Криму заявляють про створення "збірної Криму з футболу".
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