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УЄФА виділив гроші на розвиток футболу в анексованому Криму

В УЄФА було розглянуто питання, пов'язане з трансферними сертифікатами кримських футболістів
У п'ятницю. 10 березня, в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія) відбулася робоча нарада, присвячена розвитку футболу в окупованому Росією Криму.
УЄФА виділив гроші на розвиток футболу в анексованому Криму Ілюстрація: uefa.com

Чиновники УЄФА висловили готовність надалі максимально надавати всебічну підтримку футболу в Криму.

УЄФА виділив 1 мільйон євро на розвиток кримського футболу, заявивши про готовність співпрацювати з КФС за різними проектами, повідомляє "Champion" з посиланням на сайт Кримського футбольного союзу.

Зокрема, мова йшла про програму УЄФА "Хет-трик", спрямованої на будівництво міні-футбольних майданчиків зі штучним покриттям.

Крім того, було оголошено про готовність УЄФА спільно з КФС здійснювати навчання, підвищення кваліфікації та ліцензування кримських футбольних тренерів і арбітрів.

Було розглянуто і питання, пов'язане з трансферними сертифікатами кримських футболістів.

Представники УЄФА і КФС домовилися вести спільну роботу щодо вирішення цього питання.

Надалі фахівці УЄФА планують на місці оцінити ситуацію з футболом в Криму.

Нагадаємо, що в анексованому Росією Криму заявляють про створення "збірної Криму з футболу".

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11 03 2017 10:39
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