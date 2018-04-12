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УЄФА заборонив проводити матчі в регіонах України, де запроваджений воєнний стан

Воєнний стан уже став причиною перенесення матчу "Ворскла" - "Арсенал" з Полтави до Києва
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) заборонив проведення матчів у регіонах з воєнним станом.
УЄФА заборонив проводити матчі в регіонах України, де запроваджений воєнний стан Фото: ukrinform.com

УЄФА не тільки заборонив проводити матчі під своєю егідою на території тих міст України, де запроваджено воєнний стан, але і заборонив грати у містах, куди можна дістатися лише через регіон, де введено воєнний стан, інформує "Футбол 1" з посиланням на офіційну заяву генерального секретаря УЄФА Джорджіо Маркетті.

Це рішення поширюється і на найближчий матч донецького "Шахтаря" проти "Ліона" в рамках 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів, який має відбутися 12 грудня. Гру доведеться перенести з Харкова в інше місто - Київ або Львів.

Виконувач обов'язків директора "Арени Львів" Юрій Майборода в коментарі Tribuna.com розповів про можливе проведення матчу "Шахтаря" у Львові.

"Чекаю дзвінка від генерального директора "Донбас Арени". Він мені сказав, що все повинно було визначитися в п'ятницю, тепер кажуть, що сьогодні. Здається, що гратимуть. Тільки офіційного рішення немає. Ми ж повинні отримати офіційне звернення", - сказав Майборода.

Нагадаємо, що УЄФА переніс матч 5-го туру Ліги Європи "Ворскла" - "Арсенал" у Київ, хоча Полтавщина не входить до областей, де введено воєнний стан. Однак, щоб добратися на гру англійці повинні були прилетіти в Харків, що й стало причиною перенесення гри.

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04 12 2018 09:38
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