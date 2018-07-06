УЄФА закрив справу про прапор так званої "ДНР" на матчі "Рома" - "Шахтар"

"Рому" вирішили тільки оштрафувати на сім тисяч євро за використання піротехніки

Дисциплінарний орган УЄФА закрив провадження за появу на трибунах символіки так званого незаконного збройного формування "ДНР" під час матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Ромою" і "Шахтарем".

Після поєдинку УЄФА відкрив справу стосовно італійського клубу, звинувативши його в порушенні трьох пунктів дисциплінарного регламенту організації, а саме: використання і кидання на поле піротехніки; затягування ігрового часу хлопчиками, що подають м'ячі; заборонений банер.

Після розгляду справи УЄФА прийняв рішення оштрафувати "Рому" на сім тисяч євро за використання піротехніки, попередити за затягування ігрового часу і закрити дисциплінарне провадження щодо демонстрації банера, повідомляє сайт організації.