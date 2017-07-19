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УЗ може з'єднати швидкісним рухом Вінницьку, Хмельницьку і Тернопільську області з Польщею

Компанія має намір купити 13 електропоїздів
"Укрзалізниця" планує збільшити інтенсивність на існуючих маршрутах і відкрити нові маршрути до 2025 року.
УЗ може з Фото: Alex Kava/facebook.com

"Освоєння нових маршрутів та збільшення інтенсивності руху на існуючих маршрутах, що будуть забезпечуватися швидкісними міжрегіональними поїздами на період до 2025 року, потребує придбання додаткових 13 електропоїздів подвійного живлення", – інформує Mind з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Планується, що для придбання нових поїздів компанії необхідно близько $300–400 млн з розрахунку базової ціни одного електропоїзда подвійного живлення у цінах 2017 року.  Потенційними виробниками швидкісного рухомого складу  можуть бути як вітчизняні, так і іноземні компанії.

"Щорічно збільшується кількість перевезених пасажирів, що вимагає  впровадження рухомого складу нового покоління з його відповідністю новим сучасним вимогам. Це вид транспорту для масових перевезень, для якого характерне використання електроенергії. Собівартість перевезень електротягою нижча, ніж теплотягою, що обумовлюється меншими питомими витратами умовного палива, більшими швидкостями руху поїздів, меншими експлуатаційними витратами на утримання експлуатаційного парку електровозів", – говориться у повідомлені.

У компанії зазначають, що сьогодні доцільним є придбання однотипного рухомого складу (аналогічного до існуючого), так як напрацьовано вже досвід експлуатації, який надасть можливість якісно виконувати роботи з підготовки до рейсу та зменшити витрати на ремонт і технічне обслуговування та скоротити кількість обслуговуючого персоналу.

В "Укразалізниці" кажуть, що вже повністю себе виправдало курcування поїзда Київ – Львів до станції Перемишль у Польщі (поїзд був запущений 23 грудня 2016 року), тому компанія зараз розглядає декілька варіантів запуску курсування інших поїздів львівського напрямку до сусідніх держав Європейського союзу.

Також в "Укрзалізниці" працюють над питанням подовження маршруту курсування поїзда №747/748 Дарниця, Київ – Львів до Перемишля. "Це дозволить зв’язати швидкісним рухом Вінницьку, Хмельницьку та Тернопільську області з Польщею", – зазначають у компанії.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" планує запустити нові швидкісні сполучення та з'єднати Дніпро та Львів з Одесою.

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19 07 2017 18:37
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