Укрзалізниця призупинить повернення квитків через інтернет
Обмеження діятимуть з 15 грудня по 15 січня, повідомляють на сайті УЗ.
Компанія заявила, що велику кількість квитків викуповують через інтернет у перші хвилини відкриття продажу, а потім значна їх частина повертається в продаж перед відправленням поїзда.
"Такі дані свідчать про те, що квитки оптом викуповують для їх подальшого перепродажу. Щоб уникнути зловживань, з 15 грудня по 15 січня через онлайн-систему продажу квитків проїзні документи можна буде тільки придбати. А щоб їх повернути, необхідно буде звернутися в залізничні каси", - наголошується в повідомленні на сайті "Укрзалізниці".
Також будуть діяти обмеження з оформлення групових заявок на пасажирські перевезення, які, як правило, здійснюються туристичними фірмами. У період підвищеного попиту групові замовлення квитків можна буде оформляти тільки за наявності вільних місць у додаткових поїздах.
Усі місця графікових поїздів будуть з'являтися для продажу у вільному доступі в онлайн-системі або в залізничних касах.
Нагадаємо, що ПАТ "Укрзалізниця" оновила корпоративний логотип.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Поплавський не декларує дорогі автомобілі і заміський маєток на 1000 кв. м.
- ВІДЕО Український документальний фільм про Майдан і війну на Донбасі позмагається за Оскар
- ВІДЕО Львівська студія Young&Hungry зняла соціальний ролик до 85-роковин Голодомору
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку
- Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника""Війна мені точно дала копняка. У мене завжди були думки про власну справу. Але був якийсь страх – втратити гроші, втрати справу. Я знав, що це відповідальність і чомусь хвилювався, що раптом у мене не вийде, мене потім і на роботу не візьмуть, мовляв, як же він працюватиме, якщо із власною справою не впорався"