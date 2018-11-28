Укрзалізниця призупинить повернення квитків через інтернет

"Укрзалізниця" вирішила призупинити повернення квитків через інтернет у цілях боротьби зі спекулянтами.

Обмеження діятимуть з 15 грудня по 15 січня, повідомляють на сайті УЗ.

Компанія заявила, що велику кількість квитків викуповують через інтернет у перші хвилини відкриття продажу, а потім значна їх частина повертається в продаж перед відправленням поїзда.

"Такі дані свідчать про те, що квитки оптом викуповують для їх подальшого перепродажу. Щоб уникнути зловживань, з 15 грудня по 15 січня через онлайн-систему продажу квитків проїзні документи можна буде тільки придбати. А щоб їх повернути, необхідно буде звернутися в залізничні каси", - наголошується в повідомленні на сайті "Укрзалізниці".

Також будуть діяти обмеження з оформлення групових заявок на пасажирські перевезення, які, як правило, здійснюються туристичними фірмами. У період підвищеного попиту групові замовлення квитків можна буде оформляти тільки за наявності вільних місць у додаткових поїздах.

Усі місця графікових поїздів будуть з'являтися для продажу у вільному доступі в онлайн-системі або в залізничних касах.