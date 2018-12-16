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Уздовж частини західного кордону України встановили колючий дріт

У Держприкордонслужбі вважають, що це знизить активність тютюнової контрабанди
У Держприкордонслужбі України повідомили про встановлення загороджувального паркану в межах Закарпатської та Чернівецької областей для протидії контрабандистам.
Уздовж частини західного кордону України встановили колючий дріт Фото: Держприкордонслужба України

"Прикордонниками Мукачівського загону було встановлено 7000 метрів спірального загороджувального паркану. Крім цього прикордонники облаштовують інші загородження, серед яких "спотикачі", малопомітні перешкоди, проводять розчищення прикордонної смуги", - йдеться на сайті ДПСУ.


Фото: Держприкордонслужба України

Інженерні загородження вздовж лінії кордону мають знизити активність тютюнової контрабанди, зазначили у відомстві.

"Для стабілізації ситуації в регіоні, на найбільш вразливі напрямки прикордонники спрямували додаткові резерви відомства - підрозділи мобільного загону "ДОЗОР", прикордонні комендатури і кінологів із собаками, які максимально ущільнили держкордон", - повідомили у ДПСУ.

Додамо, військовослужбовці Мостиського та Білгород-Дністровського загонів протягом доби завадили незаконному переміщенню через державний кордон великої контрабандної партії цигарок.

Також, на кордоні з Румунією посилили охорону через контрабанду цигарок.

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16 12 2018 12:08
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