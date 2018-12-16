Уздовж частини західного кордону України встановили колючий дріт

У Держприкордонслужбі вважають, що це знизить активність тютюнової контрабанди

У Держприкордонслужбі України повідомили про встановлення загороджувального паркану в межах Закарпатської та Чернівецької областей для протидії контрабандистам.

"Прикордонниками Мукачівського загону було встановлено 7000 метрів спірального загороджувального паркану. Крім цього прикордонники облаштовують інші загородження, серед яких "спотикачі", малопомітні перешкоди, проводять розчищення прикордонної смуги", - йдеться на сайті ДПСУ.



Фото: Держприкордонслужба України

Інженерні загородження вздовж лінії кордону мають знизити активність тютюнової контрабанди, зазначили у відомстві.

"Для стабілізації ситуації в регіоні, на найбільш вразливі напрямки прикордонники спрямували додаткові резерви відомства - підрозділи мобільного загону "ДОЗОР", прикордонні комендатури і кінологів із собаками, які максимально ущільнили держкордон", - повідомили у ДПСУ.

Додамо, військовослужбовці Мостиського та Білгород-Дністровського загонів протягом доби завадили незаконному переміщенню через державний кордон великої контрабандної партії цигарок.

Також, на кордоні з Румунією посилили охорону через контрабанду цигарок.