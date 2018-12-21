Уже 19 захоплених Росією українських моряків назвали себе військовополоненими

Уже 19 із 24 захоплених росіянами у районі Керченської протоки українських моряків визнали себе військовополоненими.

"Вже 19 українських моряків визнали себе військовополоненими і вимагають відповідного поводження від російської влади згідно з Женевською конвенцією", - зазначив адвокат.

Бадамшин також зазначив, що нині у "верховному суді" окупованого Криму розглядають декілька апеляційних скарг щодо запобіжного заходу, який було обрано морякам ще міським "судом" у Керчі.

"Сьогодні мали розглядати три скарги. Наскільки я зрозумів, засідання перенесли на понеділок. Досить нервово триває розгляд щодо деяких із моряків, тому що суд з незрозумілої причини... Деякі судді якось схвильовано ставляться до цього процесу, але ми не розраховуємо на незалежність і гуманність судових рішень, на жаль", - підсумував адвокат.

За його словами, трьом пораненим - Сороці, Артеменку та Ейдеру - надається медична допомога і лікування. Решта полонених моряків перебувають у СІЗО "Лефортово".

"До Нового року адвокати мають потрапити до кожного, зустрітися, обговорити позицію та з'ясувати їх самопочуття, зокрема побутові умови. Всі моряки в один голос говорять, що вони військовополонені. По-друге, вони всі скромні. Адвокатам доводиться мало не лещатами витягати інформацію про те, що потрібно передати", - зазначив правозахисник.

Нагадаємо, близько 15 з 24 українських моряків, які були взяті в полон Росією в районі Керченської протоки, визнали себе військовополоненими.

Додамо, так званий Верховний суд в анексованому Криму відхилив апеляційні скарги щодо запобіжного заходу (утримання під вартою) ще трьом українським морякам.

Російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

Через надзвичайні події в Азовському морі ввечері 25 листопада зібрали засідання Воєнного кабінету під керівництвом Президента Петра Порошенка. Дії Російської Федерації проти кораблів ВМС ЗСУ в АП назвали актом агресії, спрямованим на цілеспрямовану ескалацію Росією ситуації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

У Федеральній службі безпеки Росії заявили, що допитали затриманих українських моряків, серед них двоє – співробітники СБУ, яка координувала події в Керченській протоці. У СБУ відмовилися коментувати, чи відповідає дійсності поширена російською ФСБ інформація

У вівторок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

Також ВРУ запросила міжнародні організації направити спостерігачів у регіон Чорного та Азовського морів та Керченської протоки і запропонувала морським державам направити в регіон військові кораблі.