Уже 21-ий захоплений Росією український моряк назвав себе військовополоненим
Про це повідомив у Facebook адвокат Микола Полозов.
"Адвокат команди захисту військовополонених українських моряків Іслям Веліляєв зустрівся з українським моряком із буксира "Яни-Капу" Михайлом Власюком. Михайло Власюк став 21-м українським моряком, який заявив слідчим, що є військовополоненим", – написав адвокат.
Полозов додав, що адвокат команди захисту військовополонених українських моряків Іслям Веліляєв 24 грудня зустрівся з Михайлом Власюком в рамках проведення слідчих дій ФСБ Росії.
"До початку слідчих дій адвокат зміг наодинці поговорити з Михайлом. Власюк повідомив, що утримується в двомісній камері, всі необхідні продукти і речі йому передали через волонтерів. На здоров’я не скаржиться. Почувається нормально, не пригнічений. Адвокат роз’яснив Михайлові, що йому необхідно робити в тому випадку, якщо з боку оперативників ФСБ або сусіда по камері буде здійснюватися психологічний тиск з метою обмовити себе, своїх бойових товаришів або визнати провину", – повідомив Полозов.
Раніше сьогодні він повідомив про те, що військовополоненими під час слідчих дій себе назвали члени екіпажу рейдового буксира "Яни-Капу" Юрій Будзило і Андрій Шевченко.
Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".
Додамо, спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер вважає ймовірним звільнення Росією полонених українських моряків ще до Різдва.
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