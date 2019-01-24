ПОЛІТИКА НОВИНИУ четвер, 24 січня, ще чотири особи - Олександр Данилюк, Олександр Ковальчук, Денис Потапов та Володимир Блащук подали до ЦВК документи для реєстрації кандидатами на пост президента на чергових виборах 31 березня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уже 34 кандидати у президенти подали документи в ЦВК
"Сьогодні чотири особи подали документи - Олександр Ковальчук, Денис Потапов, Олександр Данилюк (Громадський Рух "Спільна Справа") та Володимир Блащук"
Фото: electioninfo.org.ua
"Сьогодні чотири особи подали документи - Олександр Ковальчук, Денис Потапов, Олександр Данилюк (Громадський Рух "Спільна Справа") та Володимир Блащук", - розповіли в Центрвиборчкомі, повідомляє "Укрінформ".
За даними прес-служби ЦВК, усі зазначені особи є самовисуванцями.
Також у ЦВК нагадали, що з початку виборчої кампанії 34 особи подали до ЦВК документи для реєстрації кандидатами на пост президента, із яких 13 уже зареєстрували, шістьом відмовили в реєстрації, документи інших перебувають на розгляді.
Іншими кандидатами в президенти є:
- Балашов Геннадій, партія "5.10"
- Богомолець Ольга, самовисуванка
- Гриценко Анатолій, партія "Громадянська позиція"
- Каплін Сергій, Соціал-демократична партія
- Купрій Віталій, самовисуванець
- Мураєв Євген, партія "Наші"
- Наливайченко Валентин, партія "Суспільно-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість"
- Насіров Роман, самовисуванець
- Садовий Андрій, партія "Самопоміч"
- Скоцик Віталій, самовисуванець
- Шевченко Олександр, партія "УКРОП"
- Шевченко Ігор, самовисуванець
- Юрій Бойко, самовисуванець
Нагадаємо, що у вівторок, 26 листопада, Верховна Рада призначила вибори президента України на 31 березня 2019 року.
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24 01 2019 21:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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