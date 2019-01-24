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Уже 34 кандидати у президенти подали документи в ЦВК

"Сьогодні чотири особи подали документи - Олександр Ковальчук, Денис Потапов, Олександр Данилюк (Громадський Рух "Спільна Справа") та Володимир Блащук"
У четвер, 24 січня, ще чотири особи - Олександр Данилюк, Олександр Ковальчук, Денис Потапов та Володимир Блащук подали до ЦВК документи для реєстрації кандидатами на пост президента на чергових виборах 31 березня.
Уже 34 кандидати у президенти подали документи в ЦВК Фото: electioninfo.org.ua

"Сьогодні чотири особи подали документи - Олександр Ковальчук, Денис Потапов, Олександр Данилюк (Громадський Рух "Спільна Справа") та Володимир Блащук", - розповіли в Центрвиборчкомі, повідомляє "Укрінформ".

За даними прес-служби ЦВК, усі зазначені особи є самовисуванцями.

Також у ЦВК нагадали, що з початку виборчої кампанії 34 особи подали до ЦВК документи для реєстрації кандидатами на пост президента, із яких 13 уже зареєстрували, шістьом відмовили в реєстрації, документи інших перебувають на розгляді.

Іншими кандидатами в президенти є:

  •     Балашов Геннадій, партія "5.10"
  •     Богомолець Ольга, самовисуванка
  •     Гриценко Анатолій, партія "Громадянська позиція"
  •     Каплін Сергій, Соціал-демократична партія
  •     Купрій Віталій, самовисуванець
  •     Мураєв Євген, партія "Наші"
  •     Наливайченко Валентин, партія "Суспільно-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість"
  •     Насіров Роман, самовисуванець
  •     Садовий Андрій, партія "Самопоміч"
  •     Скоцик Віталій, самовисуванець
  •     Шевченко Олександр, партія "УКРОП"
  •     Шевченко Ігор, самовисуванець
  •     Юрій Бойко, самовисуванець

Нагадаємо, що у вівторок, 26 листопада, Верховна Рада призначила вибори президента України на 31 березня 2019 року.

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24 01 2019 21:14
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