Уже 34 кандидати у президенти подали документи в ЦВК "Сьогодні чотири особи подали документи - Олександр Ковальчук, Денис Потапов, Олександр Данилюк (Громадський Рух "Спільна Справа") та Володимир Блащук"

У четвер, 24 січня, ще чотири особи - Олександр Данилюк, Олександр Ковальчук, Денис Потапов та Володимир Блащук подали до ЦВК документи для реєстрації кандидатами на пост президента на чергових виборах 31 березня.

Фото: electioninfo.org.ua

"Сьогодні чотири особи подали документи - Олександр Ковальчук, Денис Потапов, Олександр Данилюк (Громадський Рух "Спільна Справа") та Володимир Блащук", - розповіли в Центрвиборчкомі, повідомляє "Укрінформ". За даними прес-служби ЦВК, усі зазначені особи є самовисуванцями. Також у ЦВК нагадали, що з початку виборчої кампанії 34 особи подали до ЦВК документи для реєстрації кандидатами на пост президента, із яких 13 уже зареєстрували, шістьом відмовили в реєстрації, документи інших перебувають на розгляді. Іншими кандидатами в президенти є: Балашов Геннадій, партія "5.10"

Богомолець Ольга, самовисуванка

Гриценко Анатолій, партія "Громадянська позиція"

Каплін Сергій, Соціал-демократична партія

Купрій Віталій, самовисуванець

Мураєв Євген, партія "Наші"

Наливайченко Валентин, партія "Суспільно-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість"

Насіров Роман, самовисуванець

Садовий Андрій, партія "Самопоміч"

Скоцик Віталій, самовисуванець

Шевченко Олександр, партія "УКРОП"

Шевченко Ігор, самовисуванець

Юрій Бойко, самовисуванець Нагадаємо, що у вівторок, 26 листопада, Верховна Рада призначила вибори президента України на 31 березня 2019 року.

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