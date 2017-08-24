Ужгород першим розпочав святкувати День Незалежності України
О 6:00 ужгородці разом із заслуженим академічним Закарпатським народним хором зустріли схід сонця "Молитвою за Україну", повідомляє "Радіо Свобода".
Урочистий концерт-молитву хор виконав на площі Народній. Після молитви прозвучали українські народні пісні, духовні твори. Запрошені на захід представники різних релігійних конфесій виконали екуменічну молитву за мир в Україні.
Четвертий рік поспіль такою святковою програмою місто вітає цілу країну. Керівництво міста та області, урочисто одягнені у вишиванки ужгородці зустрічають схід сонця під професійне виконання народних пісень та духовних творів.
Як відомо, військовий парад у Києві розпочався о 10 ранку.
Нагадаємо, що співробітники посольства США в Україні привітали нашу державу з Днем незалежності, виконавши "Добрий ранок, Україно" гурту "Нумер 482".
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