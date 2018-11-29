Узяті в полон Росією українські моряки отримають по 50 тис. гривень матеріальної допомоги, - Полторак
Полторак розповів, що вчора в Одесі представники командування Військово-Морських сил ЗСУ зустрілися з рідними і близькими військовополонених з приводу їхніх прав і вирішення проблемних питань.
"Юридичними службами Міноборони, Генштабу та командування ВМС ЗСУ забезпечена координація з Офісом Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, профільними центральними органами виконавчої влади, міжнародними правозахисними організаціями, громадськими об'єднаннями та волонтерами - Українською Гельсінською спілкою з прав людини, «Крим-SOS», медійною ініціативою за права людини та іншими", - йдеться в повідомленні.
Зазначають, що йдеться про правову підтримку українських моряків на міжнародному та національному рівнях, постійне інформування громадськості про їхній стан, а також заходи, які вживаються українською стороною для їх повернення.
Раніше, на засіданні Кабінету Міністрів, український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що сім'ям узятих у полон українських моряків необхідна допомога для оплати адвокатів. Вона закликала внести для цього відповідні зміни в законодавство.
"Є проблема оплати адвокатів. Я прошу вас дати доручення, якщо це можливо, МінТОТ і всім причетним міністерствам для того, щоб вони якомога швидше розробили проект Закону "Про внесення змін у програму державного бюджету на 2018 рік" за кодом 1601020, щоб у цю редакцію, яка зараз є, внесли військовополонених. Це дасть можливість внести зміни в постанову Кабміну 328, щоб за ті кошти надати сім'ям військовополонених можливість оплатити адвокатів", - сказала Денісова.
Нагадаємо, що захоплених в Чорному морі і заарештованих в Сімферополі українських військових моряків вивозять з Криму в Москву.
Трьох поранених українських військових, які перебували в Керченській міськлікарні, виписали 29 листопада.
Як відомо, Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
Додамо, що Україна передала усім міжнародним партнерам позицію про те, що захоплені росіянами біля Керченської протоки українські моряки є військовополоненими, і знаходяться під захистом Женевської конвенції 1949 року.
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