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Узяті в полон Росією українські моряки отримають по 50 тис. гривень матеріальної допомоги, - Полторак

Відповідний наказ підписав міністр оборони Полторак
Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про надання матеріальної допомоги в розмірі 50 тис. гривень кожному з військовослужбовців ВМС України, які виконували завдання в районі Керченської протоки і були взяті в полон росіянами 25 листопада 2018 року.
Узяті в полон Росією українські моряки отримають по 50 тис. гривень матеріальної допомоги, - Полторак Степан Полторак. Фото: mil.gov.ua

Полторак розповів, що вчора в Одесі представники командування Військово-Морських сил ЗСУ зустрілися з рідними і близькими військовополонених з приводу їхніх прав і вирішення проблемних питань.

"Юридичними службами Міноборони, Генштабу та командування ВМС ЗСУ забезпечена координація з Офісом Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, профільними центральними органами виконавчої влади, міжнародними правозахисними організаціями, громадськими об'єднаннями та волонтерами - Українською Гельсінською спілкою з прав людини, «Крим-SOS», медійною ініціативою за права людини та іншими", - йдеться в повідомленні.

Зазначають, що йдеться про правову підтримку українських моряків на міжнародному та національному рівнях, постійне інформування громадськості про їхній стан, а також заходи, які вживаються українською стороною для їх повернення.

Раніше, на засіданні Кабінету Міністрів, український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що сім'ям узятих у полон українських моряків необхідна допомога для оплати адвокатів. Вона закликала внести для цього відповідні зміни в законодавство.

"Є проблема оплати адвокатів. Я прошу вас дати доручення, якщо це можливо, МінТОТ і всім причетним міністерствам для того, щоб вони якомога швидше розробили проект Закону "Про внесення змін у програму державного бюджету на 2018 рік" за кодом 1601020, щоб у цю редакцію, яка зараз є, внесли військовополонених. Це дасть можливість внести зміни в постанову Кабміну 328, щоб за ті кошти надати сім'ям військовополонених можливість оплатити адвокатів", - сказала Денісова.

Нагадаємо, що захоплених в Чорному морі і заарештованих в Сімферополі українських військових моряків вивозять з Криму в Москву.

Трьох поранених українських військових, які перебували в Керченській міськлікарні, виписали 29 листопада.

Як відомо, Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Додамо, що Україна передала усім міжнародним партнерам позицію про те, що захоплені росіянами біля Керченської протоки українські моряки є військовополоненими, і знаходяться під захистом Женевської конвенції 1949 року.

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29 11 2018 16:56
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