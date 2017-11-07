В Абхазії вбили туриста з Росії
Напад на групу російських туристів було вчинено вдень у вівторок, 11 липня в районі села Ачандара Гудаутського району.
"Нападників було двоє, озброєні вони були ножем і вогнепальною зброєю. Група туристів складалася з двох чоловіків, двох жінок і дітей. В результаті поранення один з чоловіків помер у лікарні", - розповів заступник начальника Гудаутського районного відділу внутрішніх справ МВС Абхазії Денис Дезгоєв агентству РБК.
За його словами, район події оточено, правоохоронні органи республіки розшукують злочинців.
"Ситуація ускладнюється тим, що навколо 8 га густого лісу. Імовірно, нападники могли сховатися в ньому", - сказав співрозмовник РБК в МВС Абхазії.
У російському посольстві в Абхазії РБК підтвердили загибель туриста з Росії.
"Посольство отримало інформацію про те, що був убитий російський турист в Абхазії", - повідомив РБК прес-секретар посольства Турал Джавадов.
За його словами, всі обставини цього інциденту наразі з'ясовуються "за сприяння правоохоронних органів Абхазії".
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