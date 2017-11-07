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В Абхазії вбили туриста з Росії

Напад на групу російських туристів було вчинено вдень у вівторок
В Абхазії через отриманого в зіткненні з озброєними грабіжниками поранення помер турист з Росії.
В Абхазії вбили туриста з Росії Фото: mukachevo.net

Напад на групу російських туристів було вчинено вдень у вівторок, 11 липня в районі села Ачандара Гудаутського району.

"Нападників було двоє, озброєні вони були ножем і вогнепальною зброєю. Група туристів складалася з двох чоловіків, двох жінок і дітей. В результаті поранення один з чоловіків помер у лікарні", - розповів заступник начальника Гудаутського районного відділу внутрішніх справ МВС Абхазії Денис Дезгоєв агентству РБК.

За його словами, район події оточено, правоохоронні органи республіки розшукують злочинців.

"Ситуація ускладнюється тим, що навколо 8 га густого лісу. Імовірно, нападники могли сховатися в ньому", - сказав співрозмовник РБК в МВС Абхазії.

У російському посольстві в Абхазії РБК підтвердили загибель туриста з Росії.

"Посольство отримало інформацію про те, що був убитий російський турист в Абхазії", - повідомив РБК прес-секретар посольства Турал Джавадов.

За його словами, всі обставини цього інциденту наразі з'ясовуються "за сприяння правоохоронних органів Абхазії".

 

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11 07 2017 17:48
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