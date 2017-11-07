В Абхазії вбили туриста з Росії

Напад на групу російських туристів було вчинено вдень у вівторок

В Абхазії через отриманого в зіткненні з озброєними грабіжниками поранення помер турист з Росії.

Напад на групу російських туристів було вчинено вдень у вівторок, 11 липня в районі села Ачандара Гудаутського району.

"Нападників було двоє, озброєні вони були ножем і вогнепальною зброєю. Група туристів складалася з двох чоловіків, двох жінок і дітей. В результаті поранення один з чоловіків помер у лікарні", - розповів заступник начальника Гудаутського районного відділу внутрішніх справ МВС Абхазії Денис Дезгоєв агентству РБК.

За його словами, район події оточено, правоохоронні органи республіки розшукують злочинців.

"Ситуація ускладнюється тим, що навколо 8 га густого лісу. Імовірно, нападники могли сховатися в ньому", - сказав співрозмовник РБК в МВС Абхазії.

У російському посольстві в Абхазії РБК підтвердили загибель туриста з Росії.