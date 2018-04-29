В Адміністрації Порошенка впевнені в отриманні траншу МВФ, - ЗМІ

Ні парламент, ні уряд не поспішають зі створенням Антикорупційного суду і введенням ринкової ціни на газ

В Адміністрації Президента впевнені, що транш від МВФ Україна отримає в будь-якому випадку, тому не поспішають з виконанням ключових вимог.

"МВФ напевно розуміє, що впевненість Києва в тому, що допомога прийде в будь-якому випадку, небезпідставна. Без підтримки Фонду нам буде дуже складно виконати наші зобов'язання перед зовнішніми кредиторами, в тому числі і перед самим МВФ", - йдеться в статті "Дзеркала Тижня".

За даними видання, Україна знаходиться в трійці боржників фонду (11,9 млрд дол), на другому місці після Греції (12,8 млрд дол).

Без нових кредитів МВФ і без підтримки самого Фонду, що гарантує можливість залучення коштів у інших МФО або приватних кредиторів, розплатитися за боргами буде важким завданням.

"За прогнозами регулятора, дефіцит поточного платіжного балансу продовжить рости - до 2,6% від ВВП до 2020 року. Простіше кажучи, приплив грошей в країну буде знижуватися, а відтік - рости. Навіть при запланованому зростанні експорту імпорт буде його випереджати, відповідно, країна перманентно буде відчувати дефіцит валюти на внутрішньому ринку", - повідомляє автор.

"Надія лише на продовження зростання надходжень від мігрантів, які, за оцінками центробанку, зможуть частково компенсувати дефіцит, і на розміщення облігацій зовнішньої держпозики в 2018-2020 роках, тобто на отримання нових кредитів для виплати старих", - зазначає видання.

"Згідно з очікуваннями НБУ, Мінфін повинен в цьому році залучити на зовнішніх ринках запозичень 2,5 млрд дол, в 2019 році - 1,5 млрд дол, а в 2020 році - ще 2,5 млрд дол", - йдеться в тексті.

На думку автора, в 2018 році, поки ще програма МВФ нами нехай тільки де-юре, але виконується, ми дійсно могли б залучити гроші у приватних кредиторів.

"Але виходити на зовнішні ринки запозичень без підтримки МВФ дуже складно. Для кредиторів виконання позичальником програми Фонду є гарантією того, що реформи в країні не зупиняться, її економіка продовжить зростати, і вкладені зараз гроші в облігації цієї країни повернуться з відсотками", - пише автор.

"Якщо ми достроково завершимо програму МВФ, впевненість приватних кредиторів в нашій платоспроможності знизиться, особливо з урахуванням майбутніх виборів, які завжди вносять фактор невизначеності в оцінки інвесторів. І навіть якщо ми зможемо залучити якісь ресурси, відсотки за цими кредитами будуть ще вище, ніж минулорічні 7,3% - плата за ризик співпраці з неблагонадійним позичальником", - йдеться в статті.

Нагадаємо, що Україна і МВФ продовжують переговори щодо приїзду місії МВФ до Києва для подальшої співпраці в рамках програми.

Заступник голови МВФ Девід Ліптон заявив, що Міжнародний валютний фонд наполягає на підвищенні тарифів на газ для забезпечених громадян України.

Водночас, уряд прийняв рішення, що ціни на газ для населення до 1 червня підвищуватися не будуть. МВФ цей крок розкритикував.

Підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня і створення Антикорупційного суду - це дві головні вимоги МВФ, прогрес в яких необхідний для нового траншу в рамках чинної кредитної програми. Однак, згідно з чинною методикою визначення ціни на газ за імпортним паритетом роздрібні тарифи для населення необхідно різко підвищити - з 6,9 грн за кубометр приблизно до 10,75 грн за кубометр.

Українська влада на такий крок піти не готова, і за неофіційними даними, Кабмін запропонував МВФ інший варіант методики. Він передбачає підвищення тарифів на 2-3% в квартал. До жовтня 2019 року ціна газу повинна буде вирости за попередніми розрахунками приблизно на 16%.