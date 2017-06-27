В Адміністрації президента кажуть, що відбили схожі кібератаки кілька місяців тому
"Інформаційні системи і команда кіберзахисту Адміністрації президента України працюють у штатному режимі, але з підвищеним рівнем уваги до ситуації, яка має місце в інших державних інституціях у зв'язку з кібер-атакою. Вважаю, що відсутність інвестицій у людський капітал, інформаційну інфраструктуру, технологічні та організаційні процеси кіберзахисту є халатністю. Головне в кіберборотьбі - люди! Спасибі команді ІТ АПУ за службу і професіоналізм, і головне, що тримайтеся в курсі всіх подій кіберзахисту і підвищуєте кваліфікацію (До відома: ми відбили схожі атаки кілька місяців тому, і провели відповідні технологічні заходи для закриття потенційних зон атаки). Доручив допомогти команді ІТ командам інших інститутів в поточній ситуації", - повідомив заступник голови АП Дмитро Шимків.
Відзначимо, в даний час офіційний сайт президента України працює стабільно.
Нагадаємо, що близько полудня 27 червня на Україну почалася потужна вірусна атака. Її жертвами стали мережі Укренерго, ДТЕК, багатьох банків, ТРК "Люкс", "Нова пошта", мережі АЗС.
Атака почалася практично одночасно, близько 11:30 ранку. Вірус розповсюджується дуже швидко. Проявляється у відмові роботи комп'ютерів на платформі Windows. Перевантажується і зашифровується.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа