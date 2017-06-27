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В Адміністрації президента кажуть, що відбили схожі кібератаки кілька місяців тому

Відзначимо, в даний час офіційний сайт президента України працює стабільно
Інформаційний системи Адміністрації президента працюють в штатному режимі, проте з підвищеним увагою, враховуючи масштабну вірусну атаку.
В Адміністрації президента кажуть, що відбили схожі кібератаки кілька місяців тому Фото: з вільних джерел

"Інформаційні системи і команда кіберзахисту Адміністрації президента України працюють у штатному режимі, але з підвищеним рівнем уваги до ситуації, яка має місце в інших державних інституціях у зв'язку з кібер-атакою. Вважаю, що відсутність інвестицій у людський капітал, інформаційну інфраструктуру, технологічні та організаційні процеси кіберзахисту є халатністю. Головне в кіберборотьбі - люди! Спасибі команді ІТ АПУ за службу і професіоналізм, і головне, що тримайтеся в курсі всіх подій кіберзахисту і підвищуєте кваліфікацію (До відома: ми відбили схожі атаки кілька місяців тому, і провели відповідні технологічні заходи для закриття потенційних зон атаки). Доручив допомогти команді ІТ командам інших інститутів в поточній ситуації", - повідомив заступник голови АП Дмитро Шимків.

Відзначимо, в даний час офіційний сайт президента України працює стабільно.

Нагадаємо, що близько полудня 27 червня на Україну почалася потужна вірусна атака. Її жертвами стали мережі Укренерго, ДТЕК, багатьох банків, ТРК "Люкс", "Нова пошта", мережі АЗС.

Атака почалася практично одночасно, близько 11:30 ранку. Вірус розповсюджується дуже швидко. Проявляється у відмові роботи комп'ютерів на платформі Windows. Перевантажується і зашифровується.

 

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27 06 2017 17:12
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