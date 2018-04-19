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В Адміністрації Президента назвали фейком "плівки Онищенка"

"Фейки не вимагають коментарів", - повідомили в прес-службі АП
В адміністрації президента назвали "фейком" записи розмови депутата-утікача Олександра Онищенка з нібито президентом Петром Порошенком, щодо екс-міністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.
В Адміністрації Президента назвали фейком "плівки Онищенка" Фото: unian.ua

"Фейки не вимагають коментарів", -  повідомили в прес-службі АП, інформує "Інтерфакс-Україна".

Таку ж позицію оголосив журналістам в кулуарах Ради і глава фракції "БПП" Артур Герасимов.

"Мені дуже легко відповідати на це питання, тому що саме фракція "Блок Петра Порошенка" ініціювала певні робочі групи і круглі столи, що стосуються фейків. А фейки ми не коментуємо", - сказав він.

На уточнююче питання, чи вважає він не автентичним голос президента, Герасимов відповів, що не коментує фейки.

Нагадаємо, український депутат-утікач Олександр Онищенко, який перебуває в розшуку за махінації з реалізацією газу, увечері 18 квітня в ефірі програми "Український формат" оприлюднив частину запису розмови нібито за участі президента Петра Порошенка.

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19 04 2018 12:57
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