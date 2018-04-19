В Адміністрації Президента назвали фейком "плівки Онищенка"
"Фейки не вимагають коментарів", - повідомили в прес-службі АП, інформує "Інтерфакс-Україна".
Таку ж позицію оголосив журналістам в кулуарах Ради і глава фракції "БПП" Артур Герасимов.
"Мені дуже легко відповідати на це питання, тому що саме фракція "Блок Петра Порошенка" ініціювала певні робочі групи і круглі столи, що стосуються фейків. А фейки ми не коментуємо", - сказав він.
На уточнююче питання, чи вважає він не автентичним голос президента, Герасимов відповів, що не коментує фейки.
Нагадаємо, український депутат-утікач Олександр Онищенко, який перебуває в розшуку за махінації з реалізацією газу, увечері 18 квітня в ефірі програми "Український формат" оприлюднив частину запису розмови нібито за участі президента Петра Порошенка.
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