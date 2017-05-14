В адміністрації Трампа призначать спецпредставника по Україні, - Порошенко
Про це в неділю, 14 травня, на прес-конференції з журналістами заявив Президент України Петро Порошенко.
"Найближчим часом планується обрати спеціального представника США, який буде відповідати за координацію дій з Україною", - сказав Порошенко.
При цьому Порошенко оцінив як "блискучі" свої телефонні розмови з Дональдом Трампом і представниками його адміністрації.
Нагадаємо, раніше шість американських сенаторів порадили президенту США Дональду Трампу спочатку зустрітися з Президентом України Петром Порошенком, а тільки потім з лідером РФ Володимиром Путіним.
Згодом міністр закордонних справ України заявив, що зустріч президентів України та США Петра Порошенка і Дональда Трампа може відбутися в найближчому майбутньому.
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