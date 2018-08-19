CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБерегова охорона Хорватії врятувала громадянку Великобританії, яка провела 10 годин в Адріатичному морі після падіння з круїзного судна.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Адріатичному морі врятували жінку, яка зникла після падіння з круїзного лайнера
Жінку в неділю доставили до лікарні в місті Пула, її життя знаходиться поза небезпекою
Фото: MORH / Coast Guard
Жінка впала з круїзного судна Norwegian Star, приблизно за 95 кілометрів від узбережжя Хорватії незадовго до опівночі в суботу, повідомляє The Associated Press.
Хорватський рятувальний корабель знайшов її в неділю вранці неподалік від того місця, де вона, як вважали, випала з борту лайнера.
Капітан рятувального корабля сказав, що жінка була сильно виснажена. Проводиться розслідування обставин інциденту.
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