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В Адріатичному морі врятували жінку, яка зникла після падіння з круїзного лайнера

Жінку в неділю доставили до лікарні в місті Пула, її життя знаходиться поза небезпекою
Берегова охорона Хорватії врятувала громадянку Великобританії, яка провела 10 годин в Адріатичному морі після падіння з круїзного судна.
В Адріатичному морі врятували жінку, яка зникла після падіння з круїзного лайнера Фото: MORH / Coast Guard

Жінка впала з круїзного судна Norwegian Star, приблизно за 95 кілометрів від узбережжя Хорватії незадовго до опівночі в суботу, повідомляє The Associated Press.

Хорватський рятувальний корабель знайшов її в неділю вранці неподалік від того місця, де вона, як вважали, випала з борту лайнера.

Капітан рятувального корабля сказав, що жінка була сильно виснажена. Проводиться розслідування обставин інциденту.

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19 08 2018 22:33
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