В аеропортах по всьому світу фіксують збій систем реєстрації
Про проблеми повідомили аеропортах Лондона (Хітроу та Гатвік), Шарль де Голль у Парижі, Цюриху, Мельбурні, Йоганнесбурзі, Чангі в Сингапурі та Вашингтоні. Про це повідомляє The Telegraph.
За даними видання, збій пов'язують із проблемами у програмному забезпеченні Amadeus Altea, що використовується 125 авіакомпаніями, що також вплинуло на онлайн-реєстрацію.
Адміністрація аеропорту Гатвік описала ситуацію як "миттєвий IT-збій", заявивши, що він не викликав затримок рейсів.
У Хітроу повідомили, що збій спричиняє "періодичні" проблеми, однак пасажири все ще можуть зареєструватися, хоча цей процес може зайняти трохи більше часу, ніж зазвичай.
Оператор франкфуртського аеропорту Fraport заявив, що найбільший перевізник Німеччини, компанія Lufthansa та партнерські авіалінії, зазнали проблем протягом приблизно 30 хвилин, що перешкоджало перевірці сумок. Однак, за їхніми даними, ця проблема була вирішена.
Представник Groupe ADP, що експлуатує більше десятка аеропортів у великому регіоні Парижа, підтвердив, що авіакомпанії, які користуються системою Amadeus, постраждали в аеропорту Шарля де Голля у столиці Франції.
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