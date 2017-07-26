В аеропортах США посилять правила огляду гаджетів

Оглядати будуть габаритну електроніку, включаючи ноутбуки, електронні книги і планшети, окремо від багажу і ручної поклажі

Аеропорти США посилять перевірки електронних пристроїв розміром більше мобільного телефону через загрозу терактів.

В Управлінні транспортної безпеки (TSA) США повідомили про поетапне введення в дію наказу, який вимагає огляду габаритної електроніки, включаючи ноутбуки, електронні книги і планшети, окремо від багажу і ручної поклажі.

Співробітники аеропортів будуть просити пасажирів вийняти гаджети з сумок і рюкзаків і покласти їх в окремі корзини для огляду. Така вимога існувала раніше, але тільки стосовно ноутбуків, тепер список електронних пристроїв буде розширено, повідомляє прес-служба відомства.

За словами в. о. голови TSA Хьюбена Говадії, нові правила стосуються всіх внутрішніх і міжнародних рейсів. Відомство раніше в цьому році протестувало цю процедуру в 10 аеропортах США.

Нагадаємо, що спецслужби Ізраїлю змогли зламати комп'ютери підрозділу терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ), яке готувало теракт на борту літака з використанням батареї ноутбука.