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В аеропортах США посилять правила огляду гаджетів

Оглядати будуть габаритну електроніку, включаючи ноутбуки, електронні книги і планшети, окремо від багажу і ручної поклажі
Аеропорти США посилять перевірки електронних пристроїв розміром більше мобільного телефону через загрозу терактів.
В аеропортах США посилять правила огляду гаджетів Фото: airportlinkstaxis.co.uk

В Управлінні транспортної безпеки (TSA) США повідомили про поетапне введення в дію наказу, який вимагає огляду габаритної електроніки, включаючи ноутбуки, електронні книги і планшети, окремо від багажу і ручної поклажі.

Співробітники аеропортів будуть просити пасажирів вийняти гаджети з сумок і рюкзаків і покласти їх в окремі корзини для огляду. Така вимога існувала раніше, але тільки стосовно ноутбуків, тепер список електронних пристроїв буде розширено, повідомляє прес-служба відомства.

За словами в. о. голови TSA Хьюбена Говадії, нові правила стосуються всіх внутрішніх і міжнародних рейсів. Відомство раніше в цьому році протестувало цю процедуру в 10 аеропортах США.

Нагадаємо, що спецслужби Ізраїлю змогли зламати комп'ютери підрозділу терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ), яке готувало теракт на борту літака з використанням батареї ноутбука.

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26 07 2017 20:36
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