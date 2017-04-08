В аеропортах Європи великі черги: пасажирів просять приїжджати раніше

Ірландський лоукостер Ryanair рекомендує клієнтам прибувати в аеропорти за три години перед вильотом

Авіакомпанії British Airways, Easyjet та Ryanair попереджають своїх клієнтів про великі черги в аеропортах Європи, які утворилися у зв’язку із запровадженням Євросоюзом посилених правил контролю на кордонах.

Найбільший авіаперевізник Британії British Airways розіслав пасажирам повідомлення із проханням приїжджати в аеропорти раніше, оскільки на летовищах по всій Європі утворюються черги через посилені перевірки. Такі попередження отримали клієнти, що мандрують з Ліона, Мадрида, Барселони та Мілана.

Британська авіакомпанія Easyjet наполегливо рекомендувала пасажирам при плануванні подорожі враховувати додатковий час, щоб вчасно потрапити на рейс. Про це повідомляє BBC.

Ірландський лоукостер Ryanair рекомендує клієнтам прибувати в аеропорти за три години перед вильотом. Речник авіакомпанії поклав відповідальність за затримки на Європейські органи прикордонного контролю, зауваживши, що всі операції авіакомпанії відбуваються у звичному режимі.

Речник найбільшої в Європі асоціації авіаліній Airlines for Europe розкритикував уряди Франції, Італії, Іспанії, Португалії та Бельгії через те, що вони недооцінили кількість пасажирів, яких торкнуться посилені перевірки. Зараз у Європі у розпалі сезон відпусток.

За його словами, доцільно було б виділити додаткову кількість офіцерів прикордонного контролю, щоб уникнути черг. Представник Airlines for Europe відзначив, що черги очікуються у аеропортах Мальорки, Малаги, Лісабона, Ліона, Брюсселя, Мілана та Парижа.

ЄС посилив контроль на своїх кордонах після терористичних атак у Парижі та Брюсселі. Посиленій перевірці підлягають не тільки негромадяни ЄС, а й власники європейських паспортів. У Єврокомісії заявили, що затримки в аеропортах є "ціною безпеки".

Як повідомляв iPress.ua, аеропорти США посилять перевірки електронних пристроїв розміром більше мобільного телефону через загрозу терактів.