В аеропорту Бориспіль марокканець напав на прикордонника через відмову у в'їзді, - ВІДЕО
Як розповіли в Держприкордонслужбі, він прилетів рейсом зі Стамбула нібито за програмою обміну.
При цьому він зазначав, що вчитиме українських дітей англійської і ще одній мові, проте сам володіє англійською досить погано. Також у марокканця не було достатнього фінансового забезпечення.
Після отримання відмови іноземець почав вести себе агресивно, а потім напав на прикордонника.
Його затримали і притягли до адміністративної відповідальності за порушення режиму в пункті пропуску та злісну непокору законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця Держприкордонслужби.
Іноземцю заборонили в'їзд в Україну терміном на три роки і повернули зворотним рейсом до Стамбулу.
Нагадаємо, у серпні в Одесі на території промислового ринку "7 кілометр" і "Привоз" правоохоронці затримали 17 нелегальних мігрантів з Азії.
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