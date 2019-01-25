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В аеропорту Бориспіль марокканець напав на прикордонника через відмову у в'їзді, - ВІДЕО

Іноземцю заборонили в'їзд в Україну на три роки
У Міжнародному аеропорту Бориспіль громадянин Марокко не зміг підтвердити мету своєї поїздки в Україну і отримав відмову у в'їзді в країну.
В аеропорту Бориспіль марокканець напав на прикордонника через відмову у в Фото: ДПС

Як розповіли в Держприкордонслужбі, він прилетів рейсом зі Стамбула нібито за програмою обміну.

При цьому він зазначав, що вчитиме українських дітей англійської і ще одній мові, проте сам володіє англійською досить погано. Також у марокканця не було достатнього фінансового забезпечення.

Після отримання відмови іноземець почав вести себе агресивно, а потім напав на прикордонника.

Його затримали і притягли до адміністративної відповідальності за порушення режиму в пункті пропуску та злісну непокору законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця Держприкордонслужби.

Іноземцю заборонили в'їзд в Україну терміном на три роки і повернули зворотним рейсом до Стамбулу.

Нагадаємо, у серпні в Одесі на території промислового ринку "7 кілометр" і "Привоз" правоохоронці затримали 17 нелегальних мігрантів з Азії.

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25 01 2019 10:34
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