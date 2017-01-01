CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрикордонники в аеропорту "Бориспіль" затримали громадянина Росії, якого розшукує Інтерпол за причетність до тероризму.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В аеропорту "Бориспіль" затримали росіянина, якого підозрюють у тероризмі
Затриманого передали підрозділу Нацполіції, проводяться слідчі дії
Фото: dpsu.gov.ua
У відомстві зазначили, що підозрюваного затримали під час оформлення пасажирів рейсу "Стамбул-Київ".
"35-річний громадянин Російської Федерації з травня 2014 року розшукувався в рамках проведення заходів щодо пошуку злочинців по лінії Інтерполу для притягнення до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів, пов'язаних з участю в терористичному угрупованні", - повідомили у Держприкордонслужбі України.
Нагадаємо, що в листопаді за запитом російських слідчих в аеропорту Бориспіль затримали главу проблемного в РФ банку Траст Іллю Юрова, який знаходився в міжнародному розшуку.
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