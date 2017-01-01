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В аеропорту "Бориспіль" затримали росіянина, якого підозрюють у тероризмі

Затриманого передали підрозділу Нацполіції, проводяться слідчі дії
Прикордонники в аеропорту "Бориспіль" затримали громадянина Росії, якого розшукує Інтерпол за причетність до тероризму.
В аеропорту "Бориспіль" затримали росіянина, якого підозрюють у тероризмі Фото: dpsu.gov.ua

У відомстві зазначили, що підозрюваного затримали під час оформлення пасажирів рейсу "Стамбул-Київ".

"35-річний громадянин Російської Федерації з травня 2014 року розшукувався в рамках проведення заходів щодо пошуку злочинців по лінії Інтерполу для притягнення до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів, пов'язаних з участю в терористичному угрупованні", - повідомили у Держприкордонслужбі України.

Нагадаємо, що в листопаді за запитом російських слідчих в аеропорту Бориспіль затримали главу проблемного в РФ банку Траст Іллю Юрова, який знаходився в міжнародному розшуку.

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01 01 2017 20:41
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