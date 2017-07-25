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В аеропорту Бориспіль затримали скандального екс-прокурора Суса

Екс-прокурора підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень
У міжнародному аеропорту Бориспіль у вівторок, 25 липня, затримали колишнього заступника начальника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки – начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України
В аеропорту Бориспіль затримали скандального екс-прокурора Суса Дмитро Сус. Фото: соцмережі

Як повідомили у Національному антикорупційному бюро України, екс-прокурора підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ст.366-1 (Декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

За інформацією Української правди  та Цензор.НЕТ, затриманим є Дмитро Сус.

Нагадаємо, що 13 квітня генеральний прокурор Юрій Луценко підписав наказ про звільнення Дмитра Суса.

Заступник начальника департаменту ГПУ з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Сус забув вказати в анкеті доброчесності автомобіль преміум класу Audi Q7 вартістю понад 900 тис грн, який, як пізніше з'ясували журналісти, належав його 85-річній бабусі.

У серпні відбувся конфлікт між співробітниками ГПУ і детективами Національного антикорупційного бюро, які здійснювали зовнішнє спостереження за Сусом. У ГПУ заявили, що стеження було незаконним, тоді як у НАБУ стверджують, що мали на це рішення суду. Також у НАБУ заявили, що слідчі ГПУ затримали їхніх детективів, незаконно утримували і катували їх. Увечері сам Сус відвіз їх у будівлю Бюро.

На час розслідування Сус і двоє його колег з департаменту були тимчасово відсторонені від роботи. Після перевірки, яка закінчилася 19 жовтня, Сус і його команда повернулися до роботи.

Згодом генеральний прокурор України Юрій Луценко за брехню в декларації та анкеті оголосив догану прокурору Дмитру Сусу.

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