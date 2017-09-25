В аеропорту "Борисполя" виявили контрабанду з 21 iPhone 8
"11 мобільних телефонів iPhone 8+ та 10 мобільних телефонів iPhone 8 з порушенням митних правил намагався ввезти наш співвітчизник, який прилетів з США транзитом через Німеччину", - інформує прес-служба Територіальних органів ДФС на Київщині.
За даними відомства, правопорушник обрав спрощену систему проходження контролю – "зелений коридор" і вказав, що не має багажу для декларування.
Телефони виявили за допомогою технічних засобів митників.
Нагадаємо, 2 липня 2015 року Президент України Петро Порошенко закликав працівників митниці блокувати незаконно ввезені в Україну iPhone. Президент висловив переконання, що такі товари потребують сплати митних платежів, а контролювати обіг iPhone можна за персональним номером IMEI.
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