В аеропорту "Борисполя" виявили контрабанду з 21 iPhone 8

Правопорушник прилетів з США через Німеччину

Працівники Управління протидії митним правопорушенням Київської митниці ДФС в пункті пропуску «Бориспіль» у співпраці з СБУ вилучили 21 мобільний телефон iPhone 8. Смартфони хотіли незакооно ввезти на територію України.

"11 мобільних телефонів iPhone 8+ та 10 мобільних телефонів iPhone 8 з порушенням митних правил намагався ввезти наш співвітчизник, який прилетів з США транзитом через Німеччину", - інформує прес-служба Територіальних органів ДФС на Київщині.

За даними відомства, правопорушник обрав спрощену систему проходження контролю – "зелений коридор" і вказав, що не має багажу для декларування.

Телефони виявили за допомогою технічних засобів митників.

Нагадаємо, 2 липня 2015 року Президент України Петро Порошенко закликав працівників митниці блокувати незаконно ввезені в Україну iPhone. Президент висловив переконання, що такі товари потребують сплати митних платежів, а контролювати обіг iPhone можна за персональним номером IMEI.