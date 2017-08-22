В аеропорту Брюсселя страйк багажної служби призвів до затримки 200 рейсів
"Страйк стосується 10 тисяч осіб та близько 200 рейсів", - розповіла офіційна представниця летовища Флоранс Мюлс, повідомляє бельгійське видання Le Soir.
За її словами, поки що в аеропорту не спостерігається хаос. Але затримки з рейсами особливо недоречні у зв’язку із завершенням сезону відпусток.
Відзначається, що компанія Swissport обслуговує близько 60% багажних операцій летовища. Пасажири, які прибувають у Брюссель, не можуть отримати свій багаж. Ті, хто залишає бельгійську столицю, ризикують вилетіти без багажу.
Аеропорт заявляє, що робить усе можливе, щоб полегшити становище пасажирів, зважаючи на страйк.
Нагадаємо, що авіакомпанії British Airways, Easyjet та Ryanair попереджають своїх клієнтів про великі черги в аеропортах Європи, які утворилися у зв’язку із запровадженням Євросоюзом посилених правил контролю на кордонах.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Висічені з скелі храми Ефіопії: можливо, їх побудували ангели
- ВІДЕО Затятого "борця з бандерівцями" призначили чиновником Управління освіти у Краматорську, - журналіст
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа