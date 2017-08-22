В аеропорту Брюсселя страйк багажної служби призвів до затримки 200 рейсів

Ті, хто залишає бельгійську столицю, ризикують вилетіти без багажу

Через спонтанний страйк співробітників багажної служби компанії Swissport в брюссельському міжнародному аеропорту Завентем затримані дві сотні рейсів.

"Страйк стосується 10 тисяч осіб та близько 200 рейсів", - розповіла офіційна представниця летовища Флоранс Мюлс, повідомляє бельгійське видання Le Soir.

За її словами, поки що в аеропорту не спостерігається хаос. Але затримки з рейсами особливо недоречні у зв’язку із завершенням сезону відпусток.

Відзначається, що компанія Swissport обслуговує близько 60% багажних операцій летовища. Пасажири, які прибувають у Брюссель, не можуть отримати свій багаж. Ті, хто залишає бельгійську столицю, ризикують вилетіти без багажу.

Аеропорт заявляє, що робить усе можливе, щоб полегшити становище пасажирів, зважаючи на страйк.

Нагадаємо, що авіакомпанії British Airways, Easyjet та Ryanair попереджають своїх клієнтів про великі черги в аеропортах Європи, які утворилися у зв’язку із запровадженням Євросоюзом посилених правил контролю на кордонах.