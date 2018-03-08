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В аеропорту Гельсінкі загорівся пасажирський літак

У результаті інциденту ніхто не постраждав
В аеропорту Гельсінкі пасажирів літака, який готувався вилетіти до Праги, евакуювали після появи диму на борту.
В аеропорту Гельсінкі загорівся пасажирський літак Фото: Helsingin Sanomat

Інцидент стався близько 16.00, коли літак чеських авіаліній, який мав летіти до Праги, рухався злітно-посадковою смугою, але ще не злетів, повідомляє газета Helsingin Sanomat.

Пасажири відчули запах диму у салоні і почали панікувати.

"У салоні була невелика кількість диму, а коли його стало більше, пасажири почали хвилюватися і питати, що сталося. Пізніше бортпровідники наказали людям залишити літак через надувний трап", - розповів один з пасажирів.

На місці події працюють поліція і пожежники. У результаті інциденту ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що в мексиканському місті Вікторія-де-Дуранго в результаті аварії пасажирського літака ніхто не загинув.

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03 08 2018 19:37
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