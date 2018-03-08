CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ аеропорту Гельсінкі пасажирів літака, який готувався вилетіти до Праги, евакуювали після появи диму на борту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В аеропорту Гельсінкі загорівся пасажирський літак
У результаті інциденту ніхто не постраждав
Фото: Helsingin Sanomat
Інцидент стався близько 16.00, коли літак чеських авіаліній, який мав летіти до Праги, рухався злітно-посадковою смугою, але ще не злетів, повідомляє газета Helsingin Sanomat.
Пасажири відчули запах диму у салоні і почали панікувати.
"У салоні була невелика кількість диму, а коли його стало більше, пасажири почали хвилюватися і питати, що сталося. Пізніше бортпровідники наказали людям залишити літак через надувний трап", - розповів один з пасажирів.
На місці події працюють поліція і пожежники. У результаті інциденту ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що в мексиканському місті Вікторія-де-Дуранго в результаті аварії пасажирського літака ніхто не загинув.
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