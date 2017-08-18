В аеропорту Харкова поліцейські організували схему отримання хабарів, - СБУ

Служба безпеки України викрили в корупції керівництво і співробітників відділення поліції в Міжнародному аеропорту Харків.

Оперативники спецслужби встановили, що співробітники відділення поліції систематично вимагали та отримували хабарі від іноземних громадян, які організовували туристичні та бізнес тури в Україну.

"За винагороду поліцейські не здійснювали встановленого інструкціями поглибленого огляду речей іноземців і не оформляли виявлені адміністративні правопорушення", - розповіли у прес-центрі СБУ.

Як повідомляється, правоохоронці задокументували протягом травня-серпня п'ять фактів отримання чотирма керівниками і співробітниками відділення хабарів на загальну суму тридцять тисяч гривень.

"Співробітники СБ України затримали двох поліцейських в терміналі Міжнародного аеропорту Харків під час отримання чергової частини хабара. Під час обшуків у службових приміщеннях і за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили майже сто тридцять тисяч доларів США і п'ятсот тисяч гривень. Затриманим співробітникам поліції повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України", - додали у відомстві.

Нагадаємо, 16 серпня зведена група правоохоронців за підсумками спецоперації затримала начальника відділу поліції аеропорту Київ при отриманні останньої частини хабара від загальних $7 тисяч.

Гроші він вимагав за повернення паспорта громадянину Узбекистану, який раніше у нього вилучили його підлеглі поліцейського.