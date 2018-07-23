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В аеропорту іспанської Барселони застрягли українські туристи

Туристів повинна забрати авіакомпанія YanAir
В аеропорту іспанської Барселони вже більше чотирьох годин чекає вильоту група українських туристів.
В аеропорту іспанської Барселони застрягли українські туристи Фото: twitter.com/VasylKyrylych

Як повідомляє ТСН із посиланням на пасажирів, їх забрали з місць проживання вночі та доставили в аеропорт.

Рейс має виконувати авіакомпанія YanAir. За словами туристів, туроператором є компанія JoinUp!

Згідно з онлайн-табло міжнародного аеропорту Бориспіль, рейс YanAir мав прилетіти з Барселони об 11:40, однак наразі вказано час прибуття 20.30.

Крім того, з Борисполя літак YanAir мав вилетіти до Барселони о 3:10 ночі, але поки виліт перенесли на 12:25.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури склало рейтинг найбільш пунктуальних авіакомпаній України за червень.

У квітні понад 200 українських туристів не могли вилетіти з Шарм-ель-Шейха до Львова.

 

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23 07 2018 10:13
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