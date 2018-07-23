В аеропорту іспанської Барселони застрягли українські туристи

В аеропорту іспанської Барселони вже більше чотирьох годин чекає вильоту група українських туристів.

Як повідомляє ТСН із посиланням на пасажирів, їх забрали з місць проживання вночі та доставили в аеропорт.

Рейс має виконувати авіакомпанія YanAir. За словами туристів, туроператором є компанія JoinUp!

Згідно з онлайн-табло міжнародного аеропорту Бориспіль, рейс YanAir мав прилетіти з Барселони об 11:40, однак наразі вказано час прибуття 20.30.

Крім того, з Борисполя літак YanAir мав вилетіти до Барселони о 3:10 ночі, але поки виліт перенесли на 12:25.