CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ аеропорту іспанської Барселони вже більше чотирьох годин чекає вильоту група українських туристів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В аеропорту іспанської Барселони застрягли українські туристи
Туристів повинна забрати авіакомпанія YanAir
Фото: twitter.com/VasylKyrylych
Як повідомляє ТСН із посиланням на пасажирів, їх забрали з місць проживання вночі та доставили в аеропорт.
Рейс має виконувати авіакомпанія YanAir. За словами туристів, туроператором є компанія JoinUp!
Згідно з онлайн-табло міжнародного аеропорту Бориспіль, рейс YanAir мав прилетіти з Барселони об 11:40, однак наразі вказано час прибуття 20.30.
Крім того, з Борисполя літак YanAir мав вилетіти до Барселони о 3:10 ночі, але поки виліт перенесли на 12:25.
Нагадаємо, Міністерство інфраструктури склало рейтинг найбільш пунктуальних авіакомпаній України за червень.
У квітні понад 200 українських туристів не могли вилетіти з Шарм-ель-Шейха до Львова.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 07 2018 10:13 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Діалог зі СходомДвоє незнайомців стали частиною туру в понад 1000 кілометрів: Львів-Костянтинівка-Маріуполь-Кирилівка
- Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет""Якщо запитати в українців, чи хочуть вони, щоб існував український бренд, всі однозначно будуть за. Чи готові купувати український бренд – це вже інше питання"