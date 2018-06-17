В аеропорту "Київ" рейси до Грузії затримали на 14 годин
Посадку на рейс до Тбілісі, який мав вилетіти о 8:45, перенесли на 21:40, повідомляють в авіакомпанії.
"Шановні пасажири, інформуємо вас про те, що рейси Київ-Тбілісі-Київ 17.06.18 виконуються по зміненому графіку: виліт з Києва о 21:40; виліт з Тбілісі о 2:35 (18.06.18)", – йдеться в повідомленні.
Окрім того, був змінений час посадки на рейс до Батумі.
"Київ-Батумі-Київ 17.06.18 виконується по зміненому графіку: виліт з Києва о 5:40 (18.06.18); виліт з Батумі о 10:10 (18.06.18). Авіакомпанія приносить свої вибачення за заподіяні незручності", – повідомляє YanАir.
Як повідомляє видання Mind, представник компанії заявив, що літака до Тбілісі не буде орієнтовно до 22 години, оскільки "потрібно забрати людей з Тель-Авіву".
За даними видання, компанія пропонує пасажирам їхати додому та оплачує таксі. Людям які прибули до Києва з інших міст пропонують кімнати в готелі. Однак, частина пасажирів залишилася в зоні дьюті-фрі та блокує виходи з вимогою надати літак. Тим, хто погодитися на умови авіакомпанії та відправився додому чи до готелю повернули багаж.
Нагадаємо, 14 червня аеропорт "Київ" закрили на 5 годин (до 1:00 15 червня) через інцидент з літаком авіакомпанії Bravo, який викотився за злітно-посадкову смугу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"
- Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"