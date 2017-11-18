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В аеропорту "Київ" всю ніч тривав пікет проти викрадення грузинів

У п'ятницю, 17 листопада, з України видворили вісьмох громадян Грузії
У приміщенні аеропорту "Київ" (Жуляни) усю ніч проходив протест проти викрадення грузинів, яких було видворено з України.
В аеропорту "Київ" всю ніч тривав пікет проти викрадення грузинів Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

"Протест небайдужих громадян проти викрадення журналістів і героїв війни проходив всю ніч", - повідомив екс-президент Грузії, лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі у Facebook.

Як відомо, 17 листопада екс-президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що спецназ викрав з дому журналіста провідної грузинської телекомпанії Руставі-2 Тамаза Шашвіашвілі і двох його друзів.

Раніше Саакашвілі вже заявляв про видворення з України співробітника грузинської телекомпанії Тамазо ШавшишвіліВ одеських ЗМІ Шавшишвілі називали особистим фотографом і відеооператором Саакашвілі.

У п'ятницю, 17 листопада, СБУ спільно з Нацполіцією, Державною міграційною та прикордонною службами видворили з України вісьмох громадян Грузії.

Нагадаємо, що Служба безпеки заборонила депутату парламенту Грузії Кобі Накопії в'їзд в Україну терміном на 3 роки.

Окрім того, троє людей з оточення Саакашвілі – Давида Макішвілі, Георгія Рубашвілі і Міхеіла Абзіанідзе – примусово видворили в Грузію.

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