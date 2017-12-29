В аеропорту "Київ" затримали рейс через кота

За правилами авіакомпанії, кожна людина може перевозити не більше шести тварин, тоді як у одного з пасажирів в багажі виявилося сім котів

У столичному аеропорту "Київ" на дві години затримали рейс "Київ-Анкара" через котів на борту.

Як виявилося, за правилами авіакомпанії, кожна людина може перевозити не більше шести тварин. Тоді як у одного з пасажирів в багажі виявилося сім котів, пишуть "Вести".

Протягом двох годин іноземець з'ясовував стосунки з представниками авіакомпанії та поліції.

"Тим часом почалася суперечка і між пасажирами. Одні підтримували любителя домашніх тварин і пояснювали, що через одного зайвого кота нічого не трапиться, інші обурювалися затримкою і пропонували висадити порушника", - пише видання.

Через 2 години літак все ж вилетів. Проте видання не уточнює, чи правоохоронці зняли іноземця з рейсу, чи дозволили полетіти.

Нагадаємо, що в Деснянському районі Києва зафіксували випадок захворювання на сказ домашнього кота після того, як із ним "мала контакт лисиця".