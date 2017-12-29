В аеропорту "Київ" затримали рейс через кота
Як виявилося, за правилами авіакомпанії, кожна людина може перевозити не більше шести тварин. Тоді як у одного з пасажирів в багажі виявилося сім котів, пишуть "Вести".
Протягом двох годин іноземець з'ясовував стосунки з представниками авіакомпанії та поліції.
"Тим часом почалася суперечка і між пасажирами. Одні підтримували любителя домашніх тварин і пояснювали, що через одного зайвого кота нічого не трапиться, інші обурювалися затримкою і пропонували висадити порушника", - пише видання.
Через 2 години літак все ж вилетів. Проте видання не уточнює, чи правоохоронці зняли іноземця з рейсу, чи дозволили полетіти.
Нагадаємо, що в Деснянському районі Києва зафіксували випадок захворювання на сказ домашнього кота після того, як із ним "мала контакт лисиця".
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