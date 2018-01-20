В аеропорту Лондона п'яного пілота зняли з рейсу поліцейські

В аеропорту Гетвік у Лондоні поліцейські вивели з літака нетверезого пілота компанії British Airways.

Пілот рейсу Лондон-Маврикій зайшов разом з екіпажем на борт літака з 300 пасажирами, за декілька хвилин до зльоту пасажири почули запах алкоголю і викликали правоохоронців, - повідомляє The Daily Mail.

Поліція затримала і вивела пілота — пізніше 49-річного чоловіка заарештували.

Виліт затримали на 2,5 години. Компанія знайшла іншого пілота і ще через 11 годин літак вдало приземлився в аеропорту Маврикія.

Нагадаємо, в Одесі поліцейські затримали бригаду "швидкої допомоги" через неадекватну реакцію на прохання допомогти людині. Результати перевірки показали, що медики перебували в нетверезому стані.