CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ аеропорту Гетвік у Лондоні поліцейські вивели з літака нетверезого пілота компанії British Airways.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В аеропорту Лондона п'яного пілота зняли з рейсу поліцейські
49-річного чоловіка заарештували
Фото: alexcheban.livejournal.com/
Пілот рейсу Лондон-Маврикій зайшов разом з екіпажем на борт літака з 300 пасажирами, за декілька хвилин до зльоту пасажири почули запах алкоголю і викликали правоохоронців, - повідомляє The Daily Mail.
Поліція затримала і вивела пілота — пізніше 49-річного чоловіка заарештували.
Виліт затримали на 2,5 години. Компанія знайшла іншого пілота і ще через 11 годин літак вдало приземлився в аеропорту Маврикія.
Нагадаємо, в Одесі поліцейські затримали бригаду "швидкої допомоги" через неадекватну реакцію на прохання допомогти людині. Результати перевірки показали, що медики перебували в нетверезому стані.
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20 01 2018 15:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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