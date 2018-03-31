CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ аеропорту Станстед (Велика Британія) 30 березня довелося скасувати понад 100 рейсів через займання автобусаПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В аеропорту Лондона скасували понад 100 рейсів через займання автобуса
Евакуйовано близько 15 тис відвідувачів аеропорту
Фото: ДСНС
Автобус зайнявся близько 16:00 на парковці за межами аеропорту, повідомляє Independent.
Також відомо, що як мінімум одному літаку, який перебував на злітно-посадковій смузі, дали команду повернутися до терміналу.
Нагадаємо, що в столиці Великої Британії Лондоні був тимчасово закрили аеропорт Лондон-Сіті. Закриття було пов'язане з роботами з вилучення з Темзи снаряда часів Другої світової війни.
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31 03 2018 14:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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