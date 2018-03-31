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В аеропорту Лондона скасували понад 100 рейсів через займання автобуса

Евакуйовано близько 15 тис відвідувачів аеропорту
В аеропорту Станстед (Велика Британія) 30 березня довелося скасувати понад 100 рейсів через займання автобуса
В аеропорту Лондона скасували понад 100 рейсів через займання автобуса Фото: ДСНС

Автобус зайнявся близько 16:00 на парковці за межами аеропорту, повідомляє Independent.

Також відомо, що як мінімум одному літаку, який перебував на злітно-посадковій смузі, дали команду повернутися до терміналу.

Нагадаємо, що в столиці Великої Британії Лондоні був тимчасово закрили аеропорт Лондон-Сіті. Закриття було пов'язане з роботами з вилучення з Темзи снаряда часів Другої світової війни.

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31 03 2018 14:57
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