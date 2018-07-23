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В аеропорту "Львів" повідомили про скасування низки рейсів авіакомпанії SkyUp

Причини скасування не уточнюються
Аеропорт "Львів" повідомляє про скасування низки рейсів авіакомпанії SkyUp.
В аеропорту "Львів" повідомили про скасування низки рейсів авіакомпанії SkyUp Фото: facebook.com/LvivAirport

Так, у середу, 25 липня, будуть скасовані рейси №KUP5414 і №KUP5413 "Хугарда - Львів" та "Львів - Хугарда", повідомляє прес-служба аеропорту на сторінці у Facebook.

У четвер, 26 липня, скасовуються рейси №KUP5314 і №KUP5313 "Шарм-ель-Шейх - Львів" та "Львів - Шарм-ель-Шейх".

У суботу, 28 липня, скасовані рейси №KUP5414 "Хугарда - Львів" і №KUP5413 "Львів - Хугарда".

У неділю, 29 липня, скасовуються рейси №KUP5314 "Шарм-ель-Шейх - Львів" і №KUP5313 "Львів - Шарм-ель-Шейх".

Всі рейси повинні були виконуватися літаком Airbus A330-200. Причини скасування не уточнюються.

Нагадаємо, що український уряд думає про те, як посилити відповідальність туристичних компаній і усунути ситуації, коли вони не виконують своїх договірних зобов'язань перед громадянами.

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23 07 2018 17:20
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