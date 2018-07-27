В аеропорту Львова повідомили про скасування двох рейсів авіакомпанії Ernest

Також повідомляється про затримання ще двох рейсів

Міжнародний аеропорт "Львів" повідомив про скасування низки рейсів авіакомпанії Ernest.

Рейс №EG223 Мілан Бергамо - Львів, який повинен був прибути в Україну в 11:00, скасований. Всі пасажири цього рейсу будуть перенаправлені на рейс №EG423 Мілан Мальпенса - Львів, який прибуде в 20:40. Також пасажирам буде надано трансфер до готелю в місті Мальпенса і гаряче харчування на час очікування, повідомляє прес-служба аеропорту у Facebook.

Також скасовано рейс №EG224 Львів - Мілан Бергамо. Квитки будуть переброньовані на №EG424 Львів - Мілан Мальпенса, який вилетить в 21:25. З аеропорту Мальпенса всім пасажирам буде надано трансфер до Бергамо. Також вони будуть забезпечені харчуванням і напоями відповідно з часом очікування.

Також повідомляється, що рейс №EG278 Львів - Неаполь затримається і замість 11:45 вилетить в 00:35; рейс №EG277 Неаполь - Львів затримується з вильотом з Неаполя до 21:45.

Нагадаємо, що міжнародний аеропорт "Львів" у четвер, 26 липня, повідомив про затримку чотирьох рейсів.