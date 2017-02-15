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В аеропорту Малайзії затримали підозрювану у вбивстві брата Кім Чен Ина

Поліція не виключає, що вбивцями є дві жінки
Влада Малайзії затримали жінку за підозрою в причетності до смерті Кім Чон Нама, зведеного брата лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.
В аеропорту Малайзії затримали підозрювану у вбивстві брата Кім Чен Ина Кім Чон Нам. Фото: Shin In-seop / AP/ NTB Scanpix

Жінка була затримана в терміналі міжнародного аеропорту Куала-Лумпура, повідомляє The Telegraph з посиланням на малайзійське агентство Bernama.

Спочатку повідомлялося, що жінка з М'янми, пізніше виявилося, що у неї в'єтнамський паспорт.

Інших подробиць поліція поки не розкриває. Зокрема, невідомо, чи йде мова про одну з двох жінок, яких вважають виконавцями замаху.

Також опубліковано фото ймовірної вбивці Кім Чон Нама.


Фото: The Star

Нагадаємо, що 14 лютого в Малайзії був убитий Кім Чон Нам, брат лідера Північної Кореї - Кім Чен Ина.

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