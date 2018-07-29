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В аеропорту Мюнхена через одну жінку скасували 330 рейсів

Скасування та затримки рейсів торкнулися понад 32 тисячі пасажирів
Майже 330 авіарейсів були скасовані в Мюнхені станом на неділю, 29 липня. Понад 700 пасажирів змушені були ночувати в аеропорту.
В аеропорту Мюнхена через одну жінку скасували 330 рейсів Фото: avianews.com

За словами речника аеропорту, скасування та затримки рейсів торкнулися понад 32 тис. пасажирів, повідомляє DW. Найбільше постраждали рейси німецької авіакомпанії Lufthansa та її партнерів.

У суботу, 28 липня, поліція отримала повідомлення про те, що невідома жінка пройшла в зону безпеки другого терміналу аеропорту, не пройшовши необхідний при цьому контроль. Через інцидент другий термінал мюнхенського аеропорту закрили. Майже 200 суботніх рейсів були скасовані, а ще 60 затримані.

Аеропорт Мюнхена – другий за завантаженістю повітряний порт Німеччини. Понад 700 пасажирів змушені були ночувати в мюнхенському аеропорту. Ще сотні пасажирів розмістилися в готелях. Федеральна поліція Баварії повідомила, що жінку, яка спричинила хаос в аеропорту, знайшли та ідентифікували.

Нагадаємо, після добової затримки рейсу з єгипетського курорту додому вилетіли понад 200 українських туристів.

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29 07 2018 19:57
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