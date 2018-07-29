В аеропорту Мюнхена через одну жінку скасували 330 рейсів
За словами речника аеропорту, скасування та затримки рейсів торкнулися понад 32 тис. пасажирів, повідомляє DW. Найбільше постраждали рейси німецької авіакомпанії Lufthansa та її партнерів.
У суботу, 28 липня, поліція отримала повідомлення про те, що невідома жінка пройшла в зону безпеки другого терміналу аеропорту, не пройшовши необхідний при цьому контроль. Через інцидент другий термінал мюнхенського аеропорту закрили. Майже 200 суботніх рейсів були скасовані, а ще 60 затримані.
Аеропорт Мюнхена – другий за завантаженістю повітряний порт Німеччини. Понад 700 пасажирів змушені були ночувати в мюнхенському аеропорту. Ще сотні пасажирів розмістилися в готелях. Федеральна поліція Баварії повідомила, що жінку, яка спричинила хаос в аеропорту, знайшли та ідентифікували.
Нагадаємо, після добової затримки рейсу з єгипетського курорту додому вилетіли понад 200 українських туристів.
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