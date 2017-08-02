В аеропорту Одеси правоохоронці перекрили канал торгівлі людьми, - ВІДЕО
Операція проводилася спільно з співробітниками Нацполіції в Одеській області, повідомляють у прес-службі Держприкордонслужби України.
"У ході проведення оперативних заходів спеціальною міжвідомчою групою в аеропорту "Одеса" під час спроби відправки двох громадянок у Туреччину було затримано організатора злочину - 21-річну громадянку України", - повідомляють у відомстві.
Як повідомляють в прикордонній службі, вона повинна була вивезти завербованих дівчат до Стамбула, де їх планували використовувати у сфері надання послуг інтимного характеру.
За даним фактом ведеться слідство, розпочате за ознаками ч. 2 статті 149 КК України - "Незаконна торгівля людьми, вчинена щодо кількох осіб або повторно за попередньою змовою групою осіб".
Нагадаємо, що в аеропорту "Бориспіль" правоохоронці затримали мешканця Чернігова, який займався продажем українських дівчат у китайські борделі у якості секс-рабинь.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
влажность:
давление:
ветер: