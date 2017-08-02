В аеропорту Одеси правоохоронці перекрили канал торгівлі людьми, - ВІДЕО

Злочинна організація повинна була вивезти завербованих дівчат до Стамбула

В аеропорту Одеси правоохоронці перекрили канал постачання українських дівчат за кордон для експлуатації їх у сфері секс-індустрії.

Операція проводилася спільно з співробітниками Нацполіції в Одеській області, повідомляють у прес-службі Держприкордонслужби України.

"У ході проведення оперативних заходів спеціальною міжвідомчою групою в аеропорту "Одеса" під час спроби відправки двох громадянок у Туреччину було затримано організатора злочину - 21-річну громадянку України", - повідомляють у відомстві.

Як повідомляють в прикордонній службі, вона повинна була вивезти завербованих дівчат до Стамбула, де їх планували використовувати у сфері надання послуг інтимного характеру.

За даним фактом ведеться слідство, розпочате за ознаками ч. 2 статті 149 КК України - "Незаконна торгівля людьми, вчинена щодо кількох осіб або повторно за попередньою змовою групою осіб".

Нагадаємо, що в аеропорту "Бориспіль" правоохоронці затримали мешканця Чернігова, який займався продажем українських дівчат у китайські борделі у якості секс-рабинь.