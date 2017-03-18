В аеропорту Парижа застрелили чоловіка, який напав на військовий патруль

Поліція застрелила чоловіка, який намагався відібрати зброю у військового у паризькому ‎аеропорту Орлі, повідомляє французька влада.‎

Як повідомив міністр оборони країни Жан-Ів Ле Дріан, нападник спробував забрати зброю у однієї ‎із солдаток, що охороняла південний термінал аеропорту, та жінці-військовій вдалося втримати ‎свою зброю. Двоє інший патрульних відкрили вогонь по підозрюваному, - інформує BBC.

Сили безпеки застрелили нападника одному із магазинів аеропорту.‎

У поліції вважають, що цей самий чоловік раніше у суботу відкрив стрілянину і поранив ‎поліцейського, коли той зупинив його автомобіль для звичайної перевірки у передмісті ‎Парижа. Нападник утік від переслідування на авто, яке пізніше знайшли залишеним у ‎південних околицях французької столиці.‎

Вважається, що він доїхав до аеропорту на іншій вкраденій машині. ‎

Фото:EPA

Хронологія подій у передмісті Парижа й аеропорту Орлі збігається, повідомляє ‎кореспондент ВВС у Парижі Г'ю Скоуфілд.‎

Також французька влада повідомила, що поліція знала нападника і стежила за ним.‎

Його мотиви поки що невідомі.‎Після інциденту аеропорт Орлі закрили, усі рейси до та з нього поки що відклали. Поліція ‎здійснює там заходи з безпеки, включно із пошуком можливих вибухових пристроїв, хоч ‎правоохоронці кажуть, що у нападника при собі не було вибухівки.‎

Фото:EPA

Керівництво аеропорту повідомило, що південний термінал може залишатися закритим до ‎вечора суботи. Інший термінал аеропорту можуть відкрити вже згодом.‎

Фото:EPA

Аеропорт Орлі розташований за 13 км на південь від Парижа, це другий за величиною аеропорт ‎французької столиці - після аеропорту імені Шарля де Голля.

Нагадаємо, у Франції зловмисник увірвався в середню школу Токвіля і відкрив вогонь. Після інциденту влада країни оголосила попередження про терористичну загрозу