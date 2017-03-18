В аеропорту Парижа застрелили чоловіка, який напав на військовий патруль
Як повідомив міністр оборони країни Жан-Ів Ле Дріан, нападник спробував забрати зброю у однієї із солдаток, що охороняла південний термінал аеропорту, та жінці-військовій вдалося втримати свою зброю. Двоє інший патрульних відкрили вогонь по підозрюваному, - інформує BBC.
Сили безпеки застрелили нападника одному із магазинів аеропорту.
У поліції вважають, що цей самий чоловік раніше у суботу відкрив стрілянину і поранив поліцейського, коли той зупинив його автомобіль для звичайної перевірки у передмісті Парижа. Нападник утік від переслідування на авто, яке пізніше знайшли залишеним у південних околицях французької столиці.
Вважається, що він доїхав до аеропорту на іншій вкраденій машині.
Фото:EPA
Хронологія подій у передмісті Парижа й аеропорту Орлі збігається, повідомляє кореспондент ВВС у Парижі Г'ю Скоуфілд.
Також французька влада повідомила, що поліція знала нападника і стежила за ним.
Його мотиви поки що невідомі.Після інциденту аеропорт Орлі закрили, усі рейси до та з нього поки що відклали. Поліція здійснює там заходи з безпеки, включно із пошуком можливих вибухових пристроїв, хоч правоохоронці кажуть, що у нападника при собі не було вибухівки.
Фото:EPA
Керівництво аеропорту повідомило, що південний термінал може залишатися закритим до вечора суботи. Інший термінал аеропорту можуть відкрити вже згодом.
Фото:EPA
Аеропорт Орлі розташований за 13 км на південь від Парижа, це другий за величиною аеропорт французької столиці - після аеропорту імені Шарля де Голля.
Нагадаємо, у Франції зловмисник увірвався в середню школу Токвіля і відкрив вогонь. Після інциденту влада країни оголосила попередження про терористичну загрозу
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